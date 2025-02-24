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Rahatsızlanan Yılmaz Morgül Hastaneye Kaldırıldı: Konuşmakta Zorlandı “İyi Olacağım” Dedi

Rahatsızlanan Yılmaz Morgül Hastaneye Kaldırıldı: Konuşmakta Zorlandı “İyi Olacağım” Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2025 - 15:24

Konser için gittiği Mersin’de sahne performansı sonrasında rahatsızlanan şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığı nedeniyle konuşmakta da zorlanan 61 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyadan yayınladığı paylaşımda “İyi olacağım' mesajını paylaştı. 

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Mersin'de sahneye çıkan 61 yaşındaki şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de sahneye çıkan 61 yaşındaki şarkıcı Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırılan Yılmaz Morgül’ün tedavisine hastanede başlandı.

Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Paylaştığı videoda konuşmakta zorlandığı görülen Yılmaz Morgül “İyi olacağım” mesajı paylaştı.

İşte Yılmaz Morgül’ün hastaneden yaptığı paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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