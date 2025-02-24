Baba Krizinin Ardından Evlilik Sorunları Kapıyı Çaldı: Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den Göndermeli Paylaşımlar
Baba Krizinin Ardından Evlilik Sorunları Kapıyı Çaldı: Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den Göndermeli Paylaşımlar
Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve sosyal medya paylaşımları büyük yankı uyandıran Dilan Çıtak'a mutlaka aşinasınızdır. Çıtak, şarkıcı Levent Dörter ile uzun süren bir birlikteliğin ardından 2022 yılında evlenmişti. İkili, aşk dolu düğün pozlarıyla o dönemde magazin gündemin düşmemişti.
Aile hayatında yaşadığı olumsuzluklar peşini bırakmayan Çıtak, evliliğinde de sorunlarla karşı karşıya. Eşi Levent Dörter ile sosyal medyadan arka arkaya yaptıkları göndermeli paylaşımlar; ikilinin aşkta sona yaklaştıkları şeklinde yorumlanırken, Dörter'in ''sevdiğiniz birini bırakmak...'' cümlesi ile başlayan paylaşımı ise oldukça dikkat çekti.
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Dilan Çıtak'ın ismini ilk kez babası İbrahim Tatlıses, 23 sene sonra Dilan'ın kızı olduğunu kabul etmesinin ardından duymuştuk.
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Sonra ikilinin arasındaki ipler geçtiğimiz temmuz ayında Çıtak'ın Tatlıses hakkında ortaya attığı iddialar ile iyice gerilip ardından kopmuştu.
En son çıkan ''Tatlıses'' soy adı krizinin ardından Dilan Çıtak, hemen harekete geçmiş ve sosyal medyadan da Tatlıses soyadını kaldırmak için işlem başlatmıştı.
İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatı sonrasında onu ziyarette bulunmayan Çıtak, sosyal medya üzerinden de bir paylaşım yapmayarak tepkisini ortaya koymaya devam etmişti.
Sekiz yıllık bir birlikteliğin ardından 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Levent Dörter ile çekirdek ailesini kurmayı tercih etmişti Çıtak.
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Fakat olumsuzluklar aşk hayatında da peşini bırakmadı. Dörter ile Çıtak'ın ardı ardına yaptıkları paylaşımlar ayrılığın kapıda olduğunu ima eder cinstendi.
Önce Çıtak'tan ''yepyeni başlangıçlar'' paylaşımı geldi👇
Ardından Levent Dörter'den ''sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor aynı zamanda en özgürleştirici şeydir'' paylaşımı geldi👇
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