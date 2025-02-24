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Baba Krizinin Ardından Evlilik Sorunları Kapıyı Çaldı: Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den Göndermeli Paylaşımlar

Baba Krizinin Ardından Evlilik Sorunları Kapıyı Çaldı: Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den Göndermeli Paylaşımlar

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 14:36

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve sosyal medya paylaşımları büyük yankı uyandıran Dilan Çıtak'a mutlaka aşinasınızdır. Çıtak, şarkıcı Levent Dörter ile uzun süren bir birlikteliğin ardından 2022 yılında evlenmişti. İkili, aşk dolu düğün pozlarıyla o dönemde magazin gündemin düşmemişti. 

Aile hayatında yaşadığı olumsuzluklar peşini bırakmayan Çıtak, evliliğinde de sorunlarla karşı karşıya. Eşi Levent Dörter ile sosyal medyadan arka arkaya yaptıkları göndermeli paylaşımlar; ikilinin aşkta sona yaklaştıkları şeklinde yorumlanırken, Dörter'in ''sevdiğiniz birini bırakmak...'' cümlesi ile başlayan paylaşımı ise oldukça dikkat çekti.

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Dilan Çıtak'ın ismini ilk kez babası İbrahim Tatlıses, 23 sene sonra Dilan'ın kızı olduğunu kabul etmesinin ardından duymuştuk.

Dilan Çıtak'ın ismini ilk kez babası İbrahim Tatlıses, 23 sene sonra Dilan'ın kızı olduğunu kabul etmesinin ardından duymuştuk.

Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.

Sonra ikilinin arasındaki ipler geçtiğimiz temmuz ayında Çıtak'ın Tatlıses hakkında ortaya attığı iddialar ile iyice gerilip ardından kopmuştu.

Sonra ikilinin arasındaki ipler geçtiğimiz temmuz ayında Çıtak'ın Tatlıses hakkında ortaya attığı iddialar ile iyice gerilip ardından kopmuştu.

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.'' ifadelerini kullanmıştı.

En son çıkan ''Tatlıses'' soy adı krizinin ardından Dilan Çıtak, hemen harekete geçmiş ve sosyal medyadan da Tatlıses soyadını kaldırmak için işlem başlatmıştı.

En son çıkan ''Tatlıses'' soy adı krizinin ardından Dilan Çıtak, hemen harekete geçmiş ve sosyal medyadan da Tatlıses soyadını kaldırmak için işlem başlatmıştı.

İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatı sonrasında onu ziyarette bulunmayan Çıtak, sosyal medya üzerinden de bir paylaşım yapmayarak tepkisini ortaya koymaya devam etmişti.

İbrahim Tatlıses'in kalp ameliyatı sonrasında onu ziyarette bulunmayan Çıtak, sosyal medya üzerinden de bir paylaşım yapmayarak tepkisini ortaya koymaya devam etmişti.

Sekiz yıllık bir birlikteliğin ardından 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Levent Dörter ile çekirdek ailesini kurmayı tercih etmişti Çıtak.

Sekiz yıllık bir birlikteliğin ardından 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Levent Dörter ile çekirdek ailesini kurmayı tercih etmişti Çıtak.
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Fakat olumsuzluklar aşk hayatında da peşini bırakmadı. Dörter ile Çıtak'ın ardı ardına yaptıkları paylaşımlar ayrılığın kapıda olduğunu ima eder cinstendi.

Fakat olumsuzluklar aşk hayatında da peşini bırakmadı. Dörter ile Çıtak'ın ardı ardına yaptıkları paylaşımlar ayrılığın kapıda olduğunu ima eder cinstendi.

Önce Çıtak'tan ''yepyeni başlangıçlar'' paylaşımı geldi👇

Önce Çıtak'tan ''yepyeni başlangıçlar'' paylaşımı geldi👇

Ardından Levent Dörter'den ''sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor aynı zamanda en özgürleştirici şeydir'' paylaşımı geldi👇

Ardından Levent Dörter'den ''sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor aynı zamanda en özgürleştirici şeydir'' paylaşımı geldi👇

İkilinin bu paylaşımları, ayrılık iddialarını doğruladıklarına yoruldu. 

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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