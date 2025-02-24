Baba Krizinin Ardından Evlilik Sorunları Kapıyı Çaldı: Dilan Çıtak ve Levent Dörter'den Göndermeli Paylaşımlar

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve sosyal medya paylaşımları büyük yankı uyandıran Dilan Çıtak'a mutlaka aşinasınızdır. Çıtak, şarkıcı Levent Dörter ile uzun süren bir birlikteliğin ardından 2022 yılında evlenmişti. İkili, aşk dolu düğün pozlarıyla o dönemde magazin gündemin düşmemişti.

Aile hayatında yaşadığı olumsuzluklar peşini bırakmayan Çıtak, evliliğinde de sorunlarla karşı karşıya. Eşi Levent Dörter ile sosyal medyadan arka arkaya yaptıkları göndermeli paylaşımlar; ikilinin aşkta sona yaklaştıkları şeklinde yorumlanırken, Dörter'in ''sevdiğiniz birini bırakmak...'' cümlesi ile başlayan paylaşımı ise oldukça dikkat çekti.