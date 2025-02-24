onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Atina'da Romantizm Bir Başka Oluyormuş: Derya Şensoy ve Oyuncu Yağız Can Konyalı'dan Aşk Pozları Geldi

Atina'da Romantizm Bir Başka Oluyormuş: Derya Şensoy ve Oyuncu Yağız Can Konyalı'dan Aşk Pozları Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 13:32

Derya Şensoy'u kıymetli tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olarak tanıyoruz. Kendisi de babasından gelen tiyatro ruhunu benimsemiş ve farklı oyunlarda yer almıştı. Fakat yıldızının asıl parladığı yapım, ''Doksanlar'' isimli diziydi. 

Yağız Can Konyalı'yı ise ''Bizim Hikaye'' dizisinden tanıyoruz. Fakat Konyalı, yıllar içerisinde kendini geliştirererek ve birçok dizi projesinde yer aldı. ''Aşk Ağlatır'' ve ''Tuzak'' dizileri yakışıklı oyuncunun en çok ön plana çıktığı diziler oldu. 

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Atina tatillerinden kareler paylaşarak aşklarını ilan etti. İkilinin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Derya Şensoy, Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olarak 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Derya Şensoy, Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olarak 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy, 1988 yılında evlenmiş ve 16 yıl süren evliliklerinin ardından 2004 yılında boşanmışlardı.

En son 'Parçalı Yıllar' isimli filmde Reyhan karakterine hayat veren oyuncu, daha öncelerde 'Doksanlar' isimli dizide yer alarak bizlere başarılı oyunculuğunu kanıtlamıştı.

En son 'Parçalı Yıllar' isimli filmde Reyhan karakterine hayat veren oyuncu, daha öncelerde 'Doksanlar' isimli dizide yer alarak bizlere başarılı oyunculuğunu kanıtlamıştı.

Yağız Can Konyalı'yı ise birçok güncel yapımda görüyoruz. Fakat kendisinin yıldızını parlatan, Hazal Kaya'nın da başrolünde olduğu, 'Bizim Hikaye' isimli diziydi.

Yağız Can Konyalı'yı ise birçok güncel yapımda görüyoruz. Fakat kendisinin yıldızını parlatan, Hazal Kaya'nın da başrolünde olduğu, 'Bizim Hikaye' isimli diziydi.

Bunun yanı sıra yakışıklı oyuncuyu 'Aşk Ağlatır' ve 'Tuzak' dizilerinde de izledik biliyorsunuz.

Son dönemlerin sevilen ekran yüzlerinden biri olan Yağız Can Konyalı, sosyal medya paylaşımları birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen bir isim de aynı zamanda.

Son dönemlerin sevilen ekran yüzlerinden biri olan Yağız Can Konyalı, sosyal medya paylaşımları birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen bir isim de aynı zamanda.

Kendisi projelerinden tutun da gezip gördüğü yerlere kadar birçok detayı takipçileriyle paylaşıyor.

Şensoy ve Konyalı, Atina seyahatlerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını tüm takipçilerine ilan etti.👇

Şensoy ve Konyalı, Atina seyahatlerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını tüm takipçilerine ilan etti.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz çiçeği burnunda çiftimiz, birçok kullanıcı tarafından birbirlerine epey yakıştırıldı.👇

Henüz çiçeği burnunda çiftimiz, birçok kullanıcı tarafından birbirlerine epey yakıştırıldı.👇

Atina tatilinde aşklarını doyasıya yaşayan çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmazken, ilişkinin nasıl başladığı ise merak konusu oldu.

Atina tatilinde aşklarını doyasıya yaşayan çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmazken, ilişkinin nasıl başladığı ise merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Palpito

Çok yakışmışlar 💜