Atina'da Romantizm Bir Başka Oluyormuş: Derya Şensoy ve Oyuncu Yağız Can Konyalı'dan Aşk Pozları Geldi

Derya Şensoy'u kıymetli tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olarak tanıyoruz. Kendisi de babasından gelen tiyatro ruhunu benimsemiş ve farklı oyunlarda yer almıştı. Fakat yıldızının asıl parladığı yapım, ''Doksanlar'' isimli diziydi.

Yağız Can Konyalı'yı ise ''Bizim Hikaye'' dizisinden tanıyoruz. Fakat Konyalı, yıllar içerisinde kendini geliştirererek ve birçok dizi projesinde yer aldı. ''Aşk Ağlatır'' ve ''Tuzak'' dizileri yakışıklı oyuncunun en çok ön plana çıktığı diziler oldu.

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Atina tatillerinden kareler paylaşarak aşklarını ilan etti. İkilinin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.