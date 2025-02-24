Atina'da Romantizm Bir Başka Oluyormuş: Derya Şensoy ve Oyuncu Yağız Can Konyalı'dan Aşk Pozları Geldi
Atina'da Romantizm Bir Başka Oluyormuş: Derya Şensoy ve Oyuncu Yağız Can Konyalı'dan Aşk Pozları Geldi
Derya Şensoy'u kıymetli tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olarak tanıyoruz. Kendisi de babasından gelen tiyatro ruhunu benimsemiş ve farklı oyunlarda yer almıştı. Fakat yıldızının asıl parladığı yapım, ''Doksanlar'' isimli diziydi.
Yağız Can Konyalı'yı ise ''Bizim Hikaye'' dizisinden tanıyoruz. Fakat Konyalı, yıllar içerisinde kendini geliştirererek ve birçok dizi projesinde yer aldı. ''Aşk Ağlatır'' ve ''Tuzak'' dizileri yakışıklı oyuncunun en çok ön plana çıktığı diziler oldu.
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Atina tatillerinden kareler paylaşarak aşklarını ilan etti. İkilinin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
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Derya Şensoy, Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olarak 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
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En son 'Parçalı Yıllar' isimli filmde Reyhan karakterine hayat veren oyuncu, daha öncelerde 'Doksanlar' isimli dizide yer alarak bizlere başarılı oyunculuğunu kanıtlamıştı.
Yağız Can Konyalı'yı ise birçok güncel yapımda görüyoruz. Fakat kendisinin yıldızını parlatan, Hazal Kaya'nın da başrolünde olduğu, 'Bizim Hikaye' isimli diziydi.
Son dönemlerin sevilen ekran yüzlerinden biri olan Yağız Can Konyalı, sosyal medya paylaşımları birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen bir isim de aynı zamanda.
Şensoy ve Konyalı, Atina seyahatlerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını tüm takipçilerine ilan etti.👇
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Henüz çiçeği burnunda çiftimiz, birçok kullanıcı tarafından birbirlerine epey yakıştırıldı.👇
Atina tatilinde aşklarını doyasıya yaşayan çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmazken, ilişkinin nasıl başladığı ise merak konusu oldu.
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