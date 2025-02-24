Kırık Kalbinin Devasını Ex'inde Buldu: Tom Brady ve Irina Shayk Aşkının Yeniden Başladığı İddia Edildi!
Kırık Kalbinin Devasını Ex'inde Buldu: Tom Brady ve Irina Shayk Aşkının Yeniden Başladığı İddia Edildi!
Bir dönemlerin en sevilen çifti olan Tom Brady ve Gisele Bündchen, 2006 yılında tanışmış fakat ikili 2022'nin ekim ayında resmen yollarını ayırarak boşanmayı tercih etmişti. Brady, Gisele'nin ardından gönlünü Irına Shayk'a kaptırmış çift kısa bir birlikteliğin ardından ayrılmıştı.
Şimdilerde ise Irıina Shayk ve Tom Brady aşkının yeniden alevlendiği konuşuluyor! Haberin detaylarına gelin, birlikte göz atalım!
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2006 yılında ortak arkadaşların davetinde tanışan Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin aşkı böylelikle başlamıştı.
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İkilin başı 2007 yılında bir skandalla epey ağrıdı! Brady’nin eski sevgilisi Bridget Moynahan’ın hamile olduğu ortaya çıktı. Bu durum çifti sarssa da, Gisele Tom’un yanında kaldı.
İkili 2009 yılının şubat ayında dünya evine girdi. Bu evliliklerinden Benjamin ve Vivian dünyaya geldi.
Evliliklerinde krizler yaşadıklarına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından Tom Brady ve Gisele Bündchen, Ekim 2022'de resmen boşandı.
2023 yılında Brady ve Shayk, Los Angeles'ta birlikte görüntülenmişti. Brady'nin, Shayk'ı Hotel Bel-Air'den alarak evine götürmüştü.
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Irina Shayk ise Tom Brady'den önce Bradley Cooper ile 2015-2019 yılları arasında birliktelik yaşamış ve kızları 'Lea' dünyaya gelmişti.
Ayrılığın ardından Irına,Tom ile aşk yaşarken; Cooper ise dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İlk defa 2023 yılının ekim ayında görüntülenen Gigi ve Bradley ikilisinin aşkı hala dolu dizgin devam ediyor ve gün geçtikçe ciddileşiyor.
Şimdilerde ise Gisele Bündchen'in ex kocası Tom Brady'nin Bündchen'den sonraki aşkı Irına Shayk'a geri döndüğü ve çiftin yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
Tom Brady ile yeniden deneyen Irına Shayk'ın ise gönlünün hala Bradley Cooper'da olabileceği de söylentiler arasında.
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