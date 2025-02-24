onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kırık Kalbinin Devasını Ex'inde Buldu: Tom Brady ve Irina Shayk Aşkının Yeniden Başladığı İddia Edildi!

Kırık Kalbinin Devasını Ex'inde Buldu: Tom Brady ve Irina Shayk Aşkının Yeniden Başladığı İddia Edildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 10:07

Bir dönemlerin en sevilen çifti olan Tom Brady ve Gisele Bündchen, 2006 yılında tanışmış fakat ikili 2022'nin ekim ayında resmen yollarını ayırarak boşanmayı tercih etmişti. Brady, Gisele'nin ardından gönlünü Irına Shayk'a kaptırmış çift kısa bir birlikteliğin ardından ayrılmıştı. 

Şimdilerde ise Irıina Shayk ve Tom Brady aşkının yeniden alevlendiği konuşuluyor! Haberin detaylarına gelin, birlikte göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2006 yılında ortak arkadaşların davetinde tanışan Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin aşkı böylelikle başlamıştı.

2006 yılında ortak arkadaşların davetinde tanışan Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin aşkı böylelikle başlamıştı.

Gisele, Tom'u gördüğünde 'aşkı hissettim' demişti.

İkilin başı 2007 yılında bir skandalla epey ağrıdı! Brady’nin eski sevgilisi Bridget Moynahan’ın hamile olduğu ortaya çıktı. Bu durum çifti sarssa da, Gisele Tom’un yanında kaldı.

İkilin başı 2007 yılında bir skandalla epey ağrıdı! Brady’nin eski sevgilisi Bridget Moynahan’ın hamile olduğu ortaya çıktı. Bu durum çifti sarssa da, Gisele Tom’un yanında kaldı.

İkili 2009 yılının şubat ayında dünya evine girdi. Bu evliliklerinden Benjamin ve Vivian dünyaya geldi.

İkili 2009 yılının şubat ayında dünya evine girdi. Bu evliliklerinden Benjamin ve Vivian dünyaya geldi.

Evliliklerinde krizler yaşadıklarına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından Tom Brady ve Gisele Bündchen, Ekim 2022'de resmen boşandı.

Evliliklerinde krizler yaşadıklarına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından Tom Brady ve Gisele Bündchen, Ekim 2022'de resmen boşandı.

Gisele, ayrılık sonrası kendini bulduğunu söylemişti.

2023 yılında Brady ve Shayk, Los Angeles'ta birlikte görüntülenmişti. Brady'nin, Shayk'ı Hotel Bel-Air'den alarak evine götürmüştü.

2023 yılında Brady ve Shayk, Los Angeles'ta birlikte görüntülenmişti. Brady'nin, Shayk'ı Hotel Bel-Air'den alarak evine götürmüştü.

Çiftin aşkı o zamanlar epey kısa sürmüş, ikili dört ayın ardından yollarını hemencik ayırıvermişti!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Irina Shayk ise Tom Brady'den önce Bradley Cooper ile 2015-2019 yılları arasında birliktelik yaşamış ve kızları 'Lea' dünyaya gelmişti.

Irina Shayk ise Tom Brady'den önce Bradley Cooper ile 2015-2019 yılları arasında birliktelik yaşamış ve kızları 'Lea' dünyaya gelmişti.

Ayrılığa rağmen, kızları Lea'nın velayeti konusunda iş birliği yaparak dostane bir şekilde birlikte ebeveynlik yapmaya devam ettiler.

Ayrılığın ardından Irına,Tom ile aşk yaşarken; Cooper ise dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ayrılığın ardından Irına,Tom ile aşk yaşarken; Cooper ise dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Üstelik Gigi ve Brady ikilisi tanıştıran da Irına Shayk'ın ta kendisi!

İlk defa 2023 yılının ekim ayında görüntülenen Gigi ve Bradley ikilisinin aşkı hala dolu dizgin devam ediyor ve gün geçtikçe ciddileşiyor.

İlk defa 2023 yılının ekim ayında görüntülenen Gigi ve Bradley ikilisinin aşkı hala dolu dizgin devam ediyor ve gün geçtikçe ciddileşiyor.

Şimdilerde ise Gisele Bündchen'in ex kocası Tom Brady'nin Bündchen'den sonraki aşkı Irına Shayk'a geri döndüğü ve çiftin yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Şimdilerde ise Gisele Bündchen'in ex kocası Tom Brady'nin Bündchen'den sonraki aşkı Irına Shayk'a geri döndüğü ve çiftin yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

İkili şimdilerde sık sık telefonla konuşup birbirlerini daha yakından tanımaya ve bu ilişkiye bir şans daha vermeye çalışıyor.

Tom Brady ile yeniden deneyen Irına Shayk'ın ise gönlünün hala Bradley Cooper'da olabileceği de söylentiler arasında.

Tom Brady ile yeniden deneyen Irına Shayk'ın ise gönlünün hala Bradley Cooper'da olabileceği de söylentiler arasında.

Rus model için uzun süre Bradley Cooper’dan ayrıldığı için pişman olduğu, ona geri dönmek istediği konuşulmuştu...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın