Kırık Kalbinin Devasını Ex'inde Buldu: Tom Brady ve Irina Shayk Aşkının Yeniden Başladığı İddia Edildi!

Bir dönemlerin en sevilen çifti olan Tom Brady ve Gisele Bündchen, 2006 yılında tanışmış fakat ikili 2022'nin ekim ayında resmen yollarını ayırarak boşanmayı tercih etmişti. Brady, Gisele'nin ardından gönlünü Irına Shayk'a kaptırmış çift kısa bir birlikteliğin ardından ayrılmıştı.

Şimdilerde ise Irıina Shayk ve Tom Brady aşkının yeniden alevlendiği konuşuluyor! Haberin detaylarına gelin, birlikte göz atalım!