Yusuf Güney'den Sonra Tarık Mengüç de Astral Seyahat Yaptığını İddia Etti: Ama Bakın Nereye Gitmiş!
Yusuf Güney'den Sonra Tarık Mengüç de Astral Seyahat Yaptığını İddia Etti: Ama Bakın Nereye Gitmiş!
Son dönemde astral seyahat ve spiritüel konularla gündeme gelen Yusuf Güney’in ardından Tarık Mengüç de sıra dışı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay bir programda astral seyahat deneyimini anlatan Mengüç, çocukken yaşadığı olayı paylaşıp Kağıthane’yi yıllar önce gördüğünü söylemişti. Ünlü şarkıcı, bu kez katıldığı bir programda deneyimini detaylı anlattı. “Boyutlararası gitmedim ama oturduğum semte uğradım” diyerek şaşırtıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi.
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Son dönemde Yusuf Güney'i astral seyahat ve spiritüel konularla sık sık gündemde görmeye alıştık. Ancak bu kez Tarık Mengüç benzer bir iddiayla magazin gündemine oturdu.
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Geçtiğimiz ay Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına katılan Mengüç, çocukken bir arkadaşının yardımıyla astral seyahat deneyimi yaşadığını anlatmıştı.
O anları şu sözlerle dile getirmişti: "Bir arkadaşım 14 yaşındayken, ‘Gel seni astral seyahate çıkaracağım’ dedi. Çenemin altına elleri ile bastırdı. Ben bir anda bir delikten düşüp bir yere gittim. Etrafta atlı süvariler vardı."
"Annem üstüme kapanmış beni korumaya çalışıyordu, ama ben kenardan bakıyordum. Çok iyi hatırlıyorum o sahneyi. Sonra bir anda kendime geldim. Yıllar sonra evlenip Kağıthane’ye taşındığımda, ‘Ben burayı biliyorum, yıllar önce gördüğüm yer’ dedim."
Ünlü şarkıcı bu kez katıldığı bir başka programda yine benzer bir açıklama yaparak, “Oturduğum semte uğradım. Tam Kağıthane’de oturduğumuz bir mahalle var, ben oraya düştüm. Boyutlar arası gitmedim” diyerek astral seyahat deneyimiyle ilgili iddialarını sürdürdü.
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İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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