Görüntüleri Yasadışı Kumar Sitesinde İzinsiz Kullanılan Giray Altınok Ateş Püskürdü!
Görüntüleri Yasadışı Kumar Sitesinde İzinsiz Kullanılan Giray Altınok Ateş Püskürdü!
Ünlü oyuncu Giray Altınok yasa dışı bir kumar sitesinin kendi görüntülerini montajlayarak kullandığını açıkladı. Altınok konuyla ilgili yasal işlem başlattığını duyurdu. Sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren oyuncu, olayın tamamen dışında olduğunu belirtti. Ünlü isim, adının bu tür işlerle anılmasının rahatsız edici olduğunu söyleyerek ''Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yok.'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde Prens dizisiyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Giray Altınok yasa dışı bir kumar sitesinde kendi görüntülerinin montajlandığını açıklayarak uyarıda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan oyuncu, ''Arkadaşlar benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan bir görüntü yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor.'' dedi
Altınok, olayın kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgularken, ''Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur.'' ifadelerini kullandı.
Oyuncu, adının bu tür içeriklerde geçmesinden rahatsız olduğunu belirterek takipçilerini bilgilendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın