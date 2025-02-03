Dudak Okuyucu Kanye West’in Karısı Bianca’ya Soyunmadan Önce Verdiği Talimatı Deşifre Etti!
Dudak Okuyucu Kanye West’in Karısı Bianca’ya Soyunmadan Önce Verdiği Talimatı Deşifre Etti!
Kanye West ve eşi Bianca Censori, Grammy Ödülleri’nde yine sınırları zorladı. Dudak okuyucular ünlü rapçinin eşine verdiği şaşırtıcı talimatı ortaya çıkardı. Bianca, Kanye’nin yönlendirmesiyle kırmızı halıda olay yaratan bir harekete imza attı.
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Grammy Ödülleri’nde her yıl olay eksik olmaz ama bu yılın en büyük sansasyonu ödüllerle değil, Kanye West ve eşi Bianca Censori’nin kırmızı halıdaki hareketleriyle yaşandı.
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Davetli olmamalarına rağmen Grammy’ye katılan ünlü çift, kırmızı halıya adım attığında her şey normal görünüyordu. Bianca, şık bir uzun kürk giymişti ve yanında Kanye West ile sessizce ilerliyordu. Ancak birkaç saniye sonra Kanye’nin dudaklarından dökülen cümleler gecenin yönünü değiştirdi.
LipReader’ın kurucusu Nicola Hickling’e göre, Kanye West eşi Bianca’ya dönerek “Şimdi sahne yapıyorsun” dedi. Bianca ise hiç tereddüt etmeden başını salladı ve Kanye’ye dönerek kürkünü çıkardı.
Uzmana göre daha sonra West bu kez de, "Bir sahne yarat, ben de sana çok mantıklı geleceğini söyleyeyim" dedi. Censori ise bir kez daha başını sallayadı. Ardından da West iddialara göre ''Onu arkana bırak ve sonra dön, seni yakaladım'' diye yönlendirme yaptı.
Ancak işin çarpıcı kısmı Bianca’nın kürkün altına hiçbir şey giymemiş olmasıydı! Kırmızı halıda yaşanan bu anlar Grammy tarihine adeta skandal olarak kazındı.
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Bu olayın ardından sosyal medya alev aldı. Bir kesim Bianca’nın kendi iradesiyle özgürce davrandığını savunurken, diğerleri Kanye West’in onu bir imaj makinesine çevirdiğini ve Kim Kardashian’ın daha radikal bir versiyonuna dönüştürmeye çalıştığını öne sürdü.
Bianca’nın Kanye tarafından yönlendirildiği iddiaları bir süredir gündemdeydi ancak bu anlar, tartışmaları daha da alevlendirdi.
Grammy’nin en çok konuşulan anına imza atan Kanye ve Bianca, sessizliklerini koruyor. Peki bu hareket tamamen planlı bir şov muydu, yoksa Kanye’nin üzerindeki tartışmaları artıran bir manipülasyon muydu?
Çiftin gelecek hamleleri merak konusu olmaya devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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