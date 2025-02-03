Her Yerdeyiz: Grammy Ödülleri Sunucusu Trevor Noah Türkiye’ye Saç Ektirmeye Gelenlerin Popülasyonuyla Güldürdü

Sağlık turizmi denince dünya çapında akla gelen ilk ülkelerdeniz. Estetik operasyonlar için Türk doktorları tercih eden herkes ülkesine memnuniyetle dönüyor. Ama bir operasyon var ki, onun konusu geçince direkt Türkiye anılıyor, o da saç ekimi. Saç ekimi için ülkemizi, özellikle İstanbul’u ziyaret eden birçok kişi var. Durum öyle popüler bir halde ki Grammy Ödülleri’nde de konu oldu.