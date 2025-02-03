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Her Yerdeyiz: Grammy Ödülleri Sunucusu Trevor Noah Türkiye’ye Saç Ektirmeye Gelenlerin Popülasyonuyla Güldürdü

Her Yerdeyiz: Grammy Ödülleri Sunucusu Trevor Noah Türkiye’ye Saç Ektirmeye Gelenlerin Popülasyonuyla Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 11:23

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Sağlık turizmi denince dünya çapında akla gelen ilk ülkelerdeniz. Estetik operasyonlar için Türk doktorları tercih eden herkes ülkesine memnuniyetle dönüyor. Ama bir operasyon var ki, onun konusu geçince direkt Türkiye anılıyor, o da saç ekimi. Saç ekimi için ülkemizi, özellikle İstanbul’u ziyaret eden birçok kişi var. Durum öyle popüler bir halde ki Grammy Ödülleri’nde de konu oldu.

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Dünya turnesini yeni tamamlayan ve büyük ses getiren Taylor Swift’i gören sunucu Trevor Noah, yarattığı etkiyi betimlemek için ülkemize saç ekimine gelenleri örnek verdi.

Dünya turnesini yeni tamamlayan ve büyük ses getiren Taylor Swift’i gören sunucu Trevor Noah, yarattığı etkiyi betimlemek için ülkemize saç ekimine gelenleri örnek verdi.

“Taylor Swift yalnızca rekorları kırmadı, Türkiye’ye saç ektirmeye giden insanlardan daha fazla Amerikalı’yı seyahat ettirdi.” dedi.

“Taylor Swift yalnızca rekorları kırmadı, Türkiye’ye saç ektirmeye giden insanlardan daha fazla Amerikalı’yı seyahat ettirdi.” dedi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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