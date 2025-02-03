Grip Yetmedi Şimdi de Kaburgası Çatladı! Mine Tugay'ın Son Paylaşımı Hayranlarını Korkuttu!
Grip Yetmedi Şimdi de Kaburgası Çatladı! Mine Tugay'ın Son Paylaşımı Hayranlarını Korkuttu!
Mine Tugay sağlık sorunlarıyla gündemde! Önce grip yüzünden serumlarla toparlanan güzel oyuncu, şimdi de kaburga çatlağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. “Biri bitiyor, biri başlıyor” diyen Tugay zor günler geçirdiğini söyledi. Hayranları ise ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerini yağdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Can Borcu dizisinde Emel Karahan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Mine Tugay peş peşe yaşadığı sağlık sorunları yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir grip nedeniyle zor günler geçiren ve sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran oyuncu, bu kez de kaburga çatlağı nedeniyle hastanelik oldu.
Güzel oyuncu sabah saatlerinde şiddetli ağrı hissedince hastaneye gitmek zorunda kaldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tugay, “Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim” sözleriyle yaşadığı süreci paylaştı.
Hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu dinlenmeye çekildiğini ve iyileşmeye çalıştığını belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın