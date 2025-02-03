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Grip Yetmedi Şimdi de Kaburgası Çatladı! Mine Tugay'ın Son Paylaşımı Hayranlarını Korkuttu!

Grip Yetmedi Şimdi de Kaburgası Çatladı! Mine Tugay'ın Son Paylaşımı Hayranlarını Korkuttu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 17:12

Mine Tugay sağlık sorunlarıyla gündemde! Önce grip yüzünden serumlarla toparlanan güzel oyuncu, şimdi de kaburga çatlağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. “Biri bitiyor, biri başlıyor” diyen Tugay zor günler geçirdiğini söyledi. Hayranları ise ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerini yağdırdı.

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Son olarak Can Borcu dizisinde Emel Karahan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Mine Tugay peş peşe yaşadığı sağlık sorunları yaşıyor.

Son olarak Can Borcu dizisinde Emel Karahan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Mine Tugay peş peşe yaşadığı sağlık sorunları yaşıyor.

Bir süredir grip nedeniyle zor günler geçiren ve sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran oyuncu, bu kez de kaburga çatlağı nedeniyle hastanelik oldu.

Bir süredir grip nedeniyle zor günler geçiren ve sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran oyuncu, bu kez de kaburga çatlağı nedeniyle hastanelik oldu.

Güzel oyuncu sabah saatlerinde şiddetli ağrı hissedince hastaneye gitmek zorunda kaldığını duyurdu.

Güzel oyuncu sabah saatlerinde şiddetli ağrı hissedince hastaneye gitmek zorunda kaldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tugay, “Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim” sözleriyle yaşadığı süreci paylaştı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tugay, “Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim” sözleriyle yaşadığı süreci paylaştı.

Hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu dinlenmeye çekildiğini ve iyileşmeye çalıştığını belirtti.

Hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncu dinlenmeye çekildiğini ve iyileşmeye çalıştığını belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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