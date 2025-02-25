Sevda Türküsev ile Kavgaya Tutuşan İrem Derici Sinirine Hakim Olamayıp Vites Attırdı!
Sevda Türküsev ile Kavgaya Tutuşan İrem Derici Sinirine Hakim Olamayıp Vites Attırdı!
Bir önceki gün aynı uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev arasında başlayan gerginlik, bugün sosyal medyada büyük bir kavgaya dönüştü. Türküsev’in, Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşmasını eleştirdiği videonun ardından ikili arasında Instagram’da başlayan tartışma, Twitter’a taşındı. İrem Derici, sert bir dille yanıt verirken, Sevda Türküsev avukatını devreye soktuğunu açıkladı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev arasında dün başlayan sosyal medya tartışması, bugün iyice hararetlenerek Twitter’a sıçradı.
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Bu paylaşıma İrem Derici, gecikmeden yanıt verdi.
Olay burada kalır sanıyorduk ama hiç de öyle olmadı, aksine büyüdü.
Fakat İrem Derici burada da durmadı ve “Kız, avukatın da mı var senin?” diyerek yanıt verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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