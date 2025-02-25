Sevda Türküsev ile Kavgaya Tutuşan İrem Derici Sinirine Hakim Olamayıp Vites Attırdı!

Her şey, dün aynı uçakta seyahat eden ikili arasında yaşanan bir gerginlikle başladı. Uçak iniş yaptıktan sonra Sevda Türküsev, Instagram hesabından bir video paylaşarak İrem Derici ve ekibinin uçaktaki yüksek sesli konuşmalarından rahatsız olduğunu dile getirdi. Videoda Türküsev, “Bir insanın sesi bu kadar güzel olup da toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların, havalimanı onların… Ayıp be!” sözleriyle Derici ve ekibini eleştirdi.