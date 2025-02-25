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Sevda Türküsev ile Kavgaya Tutuşan İrem Derici Sinirine Hakim Olamayıp Vites Attırdı!

Sevda Türküsev ile Kavgaya Tutuşan İrem Derici Sinirine Hakim Olamayıp Vites Attırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 12:49

Bir önceki gün aynı uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev arasında başlayan gerginlik, bugün sosyal medyada büyük bir kavgaya dönüştü. Türküsev’in, Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşmasını eleştirdiği videonun ardından ikili arasında Instagram’da başlayan tartışma, Twitter’a taşındı. İrem Derici, sert bir dille yanıt verirken, Sevda Türküsev avukatını devreye soktuğunu açıkladı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev arasında dün başlayan sosyal medya tartışması, bugün iyice hararetlenerek Twitter’a sıçradı.

Şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev arasında dün başlayan sosyal medya tartışması, bugün iyice hararetlenerek Twitter’a sıçradı.

Her şey, dün aynı uçakta seyahat eden ikili arasında yaşanan bir gerginlikle başladı. Uçak iniş yaptıktan sonra Sevda Türküsev, Instagram hesabından bir video paylaşarak İrem Derici ve ekibinin uçaktaki yüksek sesli konuşmalarından rahatsız olduğunu dile getirdi. Videoda Türküsev, “Bir insanın sesi bu kadar güzel olup da toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların, havalimanı onların… Ayıp be!” sözleriyle Derici ve ekibini eleştirdi.

Bu paylaşıma İrem Derici, gecikmeden yanıt verdi.

Bu paylaşıma İrem Derici, gecikmeden yanıt verdi.

Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Derbi var nur yüzlüm, dikkatimi sana veremeyiz. Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko! Ayy Allah lüzumsuz abla” ifadeleriyle Türküsev’i hedef aldı.

Detaylara dün bu içeriğimizde yer vermiştik:

Olay burada kalır sanıyorduk ama hiç de öyle olmadı, aksine büyüdü.

Olay burada kalır sanıyorduk ama hiç de öyle olmadı, aksine büyüdü.

Bugün ikili arasındaki atışma Twitter’a taşındı. Sevda Türküsev’in paylaşımına sert bir dille yanıt veren İrem Derici, “Kim bu s*k?” diyerek tartışmayı daha da alevlendirdi. Türküsev ise bu ifadeye tepki göstererek, “İrem Derici’nin seviyesi bu. Avukatım hukuki olarak gereğini yapıyor.” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Fakat İrem Derici burada da durmadı ve “Kız, avukatın da mı var senin?” diyerek yanıt verdi.

Fakat İrem Derici burada da durmadı ve “Kız, avukatın da mı var senin?” diyerek yanıt verdi.
twitter.com

İkilinin atışması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Onedio okurları da ikiye bölündü. Kimileri Derici’yi haklı bulurken, kimileri de Sevda Türküsev’in şikayetini yerinde gördü. İşte Onedio okurlarından gelen yorumlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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