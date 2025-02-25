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Müjde Ar ve Eşi Ercan Karakaş Trafik Kazası Geçirdi: Sağlık Durumları Açıklandı

Müjde Ar ve Eşi Ercan Karakaş Trafik Kazası Geçirdi: Sağlık Durumları Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 12:09

Usta sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Ar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Sanatçının dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilirken, tedavisinin normal hasta odasında sürdüğü belirtildi.

İşte detaylar...

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Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en özel isimlerinden biri olan Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi.

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en özel isimlerinden biri olan Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Ar'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Müjde Ar, adını Yeşilçam’ın altın yıllarında duyurduğunda aslında sanat ona yabancı bir alan değildi.

Müjde Ar, adını Yeşilçam’ın altın yıllarında duyurduğunda aslında sanat ona yabancı bir alan değildi.

1980’lerin başından itibaren canlandırdığı güçlü kadın karakterleriyle Türk sinemasında ezberleri bozan isimlerden biri oldu. Tiyatro kökenli olması, oyunculuğunu çok daha farklı bir noktaya taşıdı ve onu dönemin en cesur, en iddialı kadın yıldızlarından biri haline getirdi. Müjde Ar’ı yalnızca sinema filmleriyle değil, televizyon dizileri ve çeşitli sosyal projelerdeki duruşuyla da tanıyoruz.

Tabii ki sanat dünyasına kattıkları yalnızca oyunculukla sınırlı değil.

Tabii ki sanat dünyasına kattıkları yalnızca oyunculukla sınırlı değil.

Onu birçoğumuz, toplumda kadının sesi olan rollerinden ve cesur çıkışlarından hatırlıyoruz. Hem ekranda hem de gerçek hayatta her zaman güçlü kadın imajını savundu. Ve belki de bu özelliği, ona annesi Aysel Gürel’den miras kaldı.

Aysel Gürel… Türk müziğinin en büyük söz yazarlarından biri.

Aysel Gürel… Türk müziğinin en büyük söz yazarlarından biri.

Deli dolu halleri, renkli kişiliği ve Türk pop müziğine kazandırdığı sayısız eserle hafızalarda unutulmaz bir yer edindi. Sezen Aksu’dan Nilüfer’e, Tarkan’dan Ajda Pekkan’a kadar birçok sanatçının seslendirdiği şarkıların ardındaki isimdi. Hayatı boyunca sınırları zorlayan, kalıplara meydan okuyan bir figürdü. Ve kızı Müjde Ar da her zaman onun izinden gitti.

Müjde Ar'dan bir önceki akşam korkutan bir haber geldi.

Müjde Ar'dan bir önceki akşam korkutan bir haber geldi.

Müjde Ar ve eşi eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içinde bulunduğu araç, özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazanın ardından sanatçı, sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Neyse ki ciddi bir yaralanma söz konusu olmadı.

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Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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