Müjde Ar ve Eşi Ercan Karakaş Trafik Kazası Geçirdi: Sağlık Durumları Açıklandı
Müjde Ar ve Eşi Ercan Karakaş Trafik Kazası Geçirdi: Sağlık Durumları Açıklandı
Usta sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Ar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Sanatçının dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilirken, tedavisinin normal hasta odasında sürdüğü belirtildi.
İşte detaylar...
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Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en özel isimlerinden biri olan Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi.
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Müjde Ar, adını Yeşilçam’ın altın yıllarında duyurduğunda aslında sanat ona yabancı bir alan değildi.
Tabii ki sanat dünyasına kattıkları yalnızca oyunculukla sınırlı değil.
Aysel Gürel… Türk müziğinin en büyük söz yazarlarından biri.
Müjde Ar'dan bir önceki akşam korkutan bir haber geldi.
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Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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