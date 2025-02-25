Müjde Ar ve Eşi Ercan Karakaş Trafik Kazası Geçirdi: Sağlık Durumları Açıklandı

1980’lerin başından itibaren canlandırdığı güçlü kadın karakterleriyle Türk sinemasında ezberleri bozan isimlerden biri oldu. Tiyatro kökenli olması, oyunculuğunu çok daha farklı bir noktaya taşıdı ve onu dönemin en cesur, en iddialı kadın yıldızlarından biri haline getirdi. Müjde Ar’ı yalnızca sinema filmleriyle değil, televizyon dizileri ve çeşitli sosyal projelerdeki duruşuyla da tanıyoruz.