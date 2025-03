Mağaza Çalışanından Milyarderliğe: Georgina Rodriguez’in Ronaldo’yla Tanışmasıyla Değişen Hayatını Anlatıyoruz

Irina Shayk ile yollarını ayırdıktan sonra, Cristiano Ronaldo’nun adı birkaç modelle anılmış, bu ilişkiler, Portekizli yıldız için gizli kalmamış, aksine çoğu zaman basının ana konularından biri olmuştu.

Tüm bunlar Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile aşk yaşamaya başlamasıyla değişti. Çiftin aşkı, ilk kez Paris sokaklarında halkın gözleri önüne serilmişti. O an, ikilinin ilişkisini resmileştirdiği an olmuştu. Ardından, Real Madrid'in Deportivo La Coruña ile oynadığı final maçında, Ronaldo ve Georgina birlikte Bernabeu'da maçın keyfini çıkarmışlardı.