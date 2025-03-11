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Angelina Jolie'nin Annesinin Sevgilisiyle Yaşadığı Skandal İlişkiyi ve Ardından Yaşananları Masaya Yatırıyoruz

Angelina Jolie'nin Annesinin Sevgilisiyle Yaşadığı Skandal İlişkiyi ve Ardından Yaşananları Masaya Yatırıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2025 - 19:23

Angelina Jolie özel hayatıyla her zaman göz önünde olmayı sürdürürken geçtiğimiz yıllarda oyuncu hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hollywood’un güçlü kadını, şöhretinin zirvesinde olmasına rağmen, meğerse oldukça olaylı bir geçmişe sahipmiş! Yazar Andrew Morton’ın yazdığı biyografide, Jolie’nin 16 yaşında annesinin sevgilisiyle yaşadığı gizli ilişki iddiaları duyanlara ufak çaplı bir şok geçirtmişti.

Hem de öyle bir ilişki ki, bu olay anne-kız arasında yıllarca süren bir gerginliğe neden olmuş. Ve tabii ki, annesinin vefatından sonra yaşadığı vicdan azabı, Jolie’nin kişisel hayatında büyük bir yıkıma yol açmış. Morton, bu dramaların hem kariyerini hem de özel yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlatırken, Jolie’nin yüzleşmek zorunda kaldığı acı gerçekleri de yazısında gözler önüne sermiş...

Anlayacağınız Angelina Jolie'nin Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden biri olmasının ardında, çok daha fazlası yatıyor! Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Angelina Jolie güzel, güçlü ve etkileyici bulunan oyunculuğu ile Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden biri olmasının yanı sıra, özel hayatıyla da her zaman dikkat çekmeyi başarıyor.

Angelina Jolie güzel, güçlü ve etkileyici bulunan oyunculuğu ile Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden biri olmasının yanı sıra, özel hayatıyla da her zaman dikkat çekmeyi başarıyor.

Angelina Jolie, Hollywood’un parıltılı dünyasında doğmuş bir yıldız. Annesi Marcheline Bertrand ve babası Jon Voight, ünlü oyuncular olarak Jolie’nin hayatına pek de sıradan bir başlangıç yapmasına izin vermedi. Genç yaşta sinemaya adım atmaya başlayan Jolie, özellikle 1990’ların sonunda, 'Girl, Interrupted' filmiyle büyük çıkış yaptı. Oscar’ı kazandığında sadece 24 yaşındaydı ve Hollywood’un en güçlü kadınlarından biri olma yolunda hızla ilerliyordu. 'Lara Croft: Tomb Raider' gibi aksiyon filmleriyle de dünya çapında tanınmaya başladı.

2005 yılında Brad Pitt ile tanıştıktan sonra, "Brangelina" olarak anılan ikili, kısa sürede Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu.

2005 yılında Brad Pitt ile tanıştıktan sonra, "Brangelina" olarak anılan ikili, kısa sürede Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu.

Jolie'nin özel hayatı, en az kariyeri kadar hareketli... Birçok çocuk evlat edinen Jolie, anneliği de kariyerinin en önemli parçası haline getirdi. Ancak, Brangelina’nın büyük aşkı, 2016’da aldıkları boşanma kararı ile sona erdi. Bu boşanma, yıllarca devam eden çocukların velayeti davasıyla daha da karmaşık hale geldi.

Jolie’nin geçmişinde, sadece Brad Pitt ile olan ilişkisi değil, aynı zamanda ilk evliliği Jonny Lee Miller ve ikinci evliliği Billy Bob Thornton ile de sıkça gündeme geldi.

Özel hayatı dışındaki başarılarının arkasında bir hayat vardı ki, her zaman pırıl pırıl değildi. Jolie'nin kariyeri zirveye tırmanırken, aile içindeki travmalar da onu sürekli takip etti.

Özel hayatı dışındaki başarılarının arkasında bir hayat vardı ki, her zaman pırıl pırıl değildi. Jolie'nin kariyeri zirveye tırmanırken, aile içindeki travmalar da onu sürekli takip etti.

Angelina Jolie, Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri, ama o sadece sinema dünyasında değil, özel hayatıyla da sıkça gündem oldu. Son zamanlarda eski eşi Brad Pitt’le olan çekişmeli boşanma davası, çocuklarının velayeti gibi konularla sıkça adından söz ettiren Jolie, geçmişte bambaşka bir meseleyle dikkatleri üzerine çekti.

Andrew Morton’ın kaleme aldığı "Angelina Jolie: The Biography" kitabı, ünlü oyuncunun hayatındaki en gizli kalmış olaylardan birine ışık tuttu.

Andrew Morton’ın kaleme aldığı "Angelina Jolie: The Biography" kitabı, ünlü oyuncunun hayatındaki en gizli kalmış olaylardan birine ışık tuttu.

16 yaşında annesinin sevgilisiyle birlikte olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki, Jolie’nin annesiyle olan ilişkisi nasıl bir hale geldi ve kariyerinin zirvesine çıkarken özel hayatındaki bu dramalar ona nasıl yansıdı?

Jolie’nin annesi Marcheline Bertrand, Hollywood dünyasında çok da tanınan bir isim değildi, ancak o, Jolie için her şeydi.

Jolie’nin annesi Marcheline Bertrand, Hollywood dünyasında çok da tanınan bir isim değildi, ancak o, Jolie için her şeydi.

Annesiyle olan yakın ilişkisinin, ünlü oyuncunun kişiliğini şekillendirdiği açıkça görülüyordu. Ancak genç yaşlarda başlayan zorluklar, özellikle annesinin sevgilisiyle yaşadığı olay, Jolie’nin içsel dünyasında büyük bir kırılma noktasına yol açtı.

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Andrew Morton’ın biyografisinde yer alan şok edici iddialara göre, 16 yaşındaki Jolie, annesinin o dönemdeki sevgilisiyle birlikte olmuştu.

Andrew Morton’ın biyografisinde yer alan şok edici iddialara göre, 16 yaşındaki Jolie, annesinin o dönemdeki sevgilisiyle birlikte olmuştu.

Kitapta, 'O genci annesinden çaldı', şeklinde bir ifade kullanılıyor ki bu, Jolie’ye yönelik oldukça büyük eleştiriler getirdi. Ancak burada asıl dikkat çeken şey, anne Marcheline’in, yıllarca bu olayı affetmemesi. Hatta bazı kaynaklar, Marcheline’in sevgilisinden ayrıldıktan sonra Jolie’yi “affetmediğini” söylüyor. Bu da anne-kız arasındaki ilişkinin bozulduğunu gözler önüne seriyor.

Angelina Jolie, annesinin ölümüne kadar, aralarındaki ilişkiyi düzeltmeye çalışmış, ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı da bir gerçek.

Angelina Jolie, annesinin ölümüne kadar, aralarındaki ilişkiyi düzeltmeye çalışmış, ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı da bir gerçek.

Kitapta, Jolie'nin uzun yıllar boyunca annesiyle yaşadığı bu travmatik olayları unutmak ve ilişkiyi yeniden kurmak için çaba harcadığı, fakat sonrasında annesini kaybetmenin onu nasıl derinden sarstığı anlatılıyor. Bu olayın arkasında yatan diğer bir dikkat çekici unsur ise, Jolie'nin o dönemdeki yaşantısının nasıl bu kadar karmaşıklaştığı. 16 yaşındaki bir genç kızın annesinin sevgilisiyle ilişki yaşaması, gündemde bomba etkisi yaratmıştı.

Söylenene göre ilişkiyi ilk öğrenen ve gün yüzüne çıkartan ise anneymiş. Sevgilisinden ayrılan anne, yıllarca kızını affetmemiş.

Söylenene göre ilişkiyi ilk öğrenen ve gün yüzüne çıkartan ise anneymiş. Sevgilisinden ayrılan anne, yıllarca kızını affetmemiş.

Bir kaynağın söylediğine göre: 'Marcheline o genç delikanlıya aşıktı ama Angelina onunla yattı ve daha sadece 16 yaşındaydı.' ifadeleri kullanılmıştı. Jolie’nin annesiyle yaşadığı bu olayın ardından, ikili arasındaki mesafe uzun yıllar boyunca kapanmamış.

Hatta 2007 senesinde henüz 56 yaşında olan annesini kaybettiği öğrenilen Angelina Jolie'nin o zamana kadar aralarını düzeltmek için çabaladığı konuşulmuştu.

Hatta 2007 senesinde henüz 56 yaşında olan annesini kaybettiği öğrenilen Angelina Jolie'nin o zamana kadar aralarını düzeltmek için çabaladığı konuşulmuştu.

Annesinin vefatının ardından uzun süre vicdan azabı yaşayan Angelina Jolie o dönem zorlu günler geçirmiş. Annesiyle arasını düzeltmek için yıllarca çaba harcayan Jolie, onu kaybettiğinde büyük bir duygusal çöküş yaşamış. Annesinin ölümüne kadar bu ilişkideki eksiklikler ve travmalarla yüzleşen Jolie, belki de hayatının en zor dönemini o zamanlar deneyimlemiş.

Kaybın acısı, yıllarca düzeltmeye çalıştığı ilişkisinin getirdiği kırılmalarla birleşince, sinemadaki parlak kariyerine rağmen içinde bir boşluk hissetmeye devam etmiş.

Kaybın acısı, yıllarca düzeltmeye çalıştığı ilişkisinin getirdiği kırılmalarla birleşince, sinemadaki parlak kariyerine rağmen içinde bir boşluk hissetmeye devam etmiş.

Annesine duyduğu özlem ve geçmişte yaşadığı acılar, onu bir süre daha derin bir duygusal çöküşün eşiğine getirdi. Ancak Jolie, yaşadığı tüm zorluklara rağmen, hem sinemada hem de insani alanda güçlü bir duruş sergileyerek kariyerini sürdürüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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