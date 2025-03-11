Angelina Jolie'nin Annesinin Sevgilisiyle Yaşadığı Skandal İlişkiyi ve Ardından Yaşananları Masaya Yatırıyoruz
Angelina Jolie özel hayatıyla her zaman göz önünde olmayı sürdürürken geçtiğimiz yıllarda oyuncu hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hollywood’un güçlü kadını, şöhretinin zirvesinde olmasına rağmen, meğerse oldukça olaylı bir geçmişe sahipmiş! Yazar Andrew Morton’ın yazdığı biyografide, Jolie’nin 16 yaşında annesinin sevgilisiyle yaşadığı gizli ilişki iddiaları duyanlara ufak çaplı bir şok geçirtmişti.
Hem de öyle bir ilişki ki, bu olay anne-kız arasında yıllarca süren bir gerginliğe neden olmuş. Ve tabii ki, annesinin vefatından sonra yaşadığı vicdan azabı, Jolie’nin kişisel hayatında büyük bir yıkıma yol açmış. Morton, bu dramaların hem kariyerini hem de özel yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlatırken, Jolie’nin yüzleşmek zorunda kaldığı acı gerçekleri de yazısında gözler önüne sermiş...
Anlayacağınız Angelina Jolie'nin Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden biri olmasının ardında, çok daha fazlası yatıyor! Gelin detaylara birlikte bakalım!
Angelina Jolie güzel, güçlü ve etkileyici bulunan oyunculuğu ile Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden biri olmasının yanı sıra, özel hayatıyla da her zaman dikkat çekmeyi başarıyor.
2005 yılında Brad Pitt ile tanıştıktan sonra, "Brangelina" olarak anılan ikili, kısa sürede Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu.
Özel hayatı dışındaki başarılarının arkasında bir hayat vardı ki, her zaman pırıl pırıl değildi. Jolie'nin kariyeri zirveye tırmanırken, aile içindeki travmalar da onu sürekli takip etti.
Andrew Morton’ın kaleme aldığı "Angelina Jolie: The Biography" kitabı, ünlü oyuncunun hayatındaki en gizli kalmış olaylardan birine ışık tuttu.
Jolie’nin annesi Marcheline Bertrand, Hollywood dünyasında çok da tanınan bir isim değildi, ancak o, Jolie için her şeydi.
Andrew Morton’ın biyografisinde yer alan şok edici iddialara göre, 16 yaşındaki Jolie, annesinin o dönemdeki sevgilisiyle birlikte olmuştu.
Angelina Jolie, annesinin ölümüne kadar, aralarındaki ilişkiyi düzeltmeye çalışmış, ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı da bir gerçek.
Söylenene göre ilişkiyi ilk öğrenen ve gün yüzüne çıkartan ise anneymiş. Sevgilisinden ayrılan anne, yıllarca kızını affetmemiş.
Hatta 2007 senesinde henüz 56 yaşında olan annesini kaybettiği öğrenilen Angelina Jolie'nin o zamana kadar aralarını düzeltmek için çabaladığı konuşulmuştu.
Kaybın acısı, yıllarca düzeltmeye çalıştığı ilişkisinin getirdiği kırılmalarla birleşince, sinemadaki parlak kariyerine rağmen içinde bir boşluk hissetmeye devam etmiş.
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