Angelina Jolie'nin Annesinin Sevgilisiyle Yaşadığı Skandal İlişkiyi ve Ardından Yaşananları Masaya Yatırıyoruz

Angelina Jolie özel hayatıyla her zaman göz önünde olmayı sürdürürken geçtiğimiz yıllarda oyuncu hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hollywood’un güçlü kadını, şöhretinin zirvesinde olmasına rağmen, meğerse oldukça olaylı bir geçmişe sahipmiş! Yazar Andrew Morton’ın yazdığı biyografide, Jolie’nin 16 yaşında annesinin sevgilisiyle yaşadığı gizli ilişki iddiaları duyanlara ufak çaplı bir şok geçirtmişti.

Hem de öyle bir ilişki ki, bu olay anne-kız arasında yıllarca süren bir gerginliğe neden olmuş. Ve tabii ki, annesinin vefatından sonra yaşadığı vicdan azabı, Jolie’nin kişisel hayatında büyük bir yıkıma yol açmış. Morton, bu dramaların hem kariyerini hem de özel yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlatırken, Jolie’nin yüzleşmek zorunda kaldığı acı gerçekleri de yazısında gözler önüne sermiş...

Anlayacağınız Angelina Jolie'nin Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden biri olmasının ardında, çok daha fazlası yatıyor! Gelin detaylara birlikte bakalım!