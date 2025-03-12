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Bali'de Hastanelik Olan Melek Mosso Yakalandığı Hastalığın Vücudundaki Belirtilerini Teker Teker Anlattı!

Bali'de Hastanelik Olan Melek Mosso Yakalandığı Hastalığın Vücudundaki Belirtilerini Teker Teker Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2025 - 12:02

Melek Mosso’nun sağlığıyla ilgili yaşadığı son gelişmeler, takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Bali'ye tatile giden şarkıcı Bali Belly hastalığına yakalandığını açıkladı ve belirtileri hakkında konuştu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren isim Bali Belly hastalığının, genellikle bakteriyel, viral veya parazitik enfeksiyonların neden olduğu bir mide ve bağırsak rahatsızlığı olduğuna dikkat çekerken şarkıcı, bu hastalığın sudan ve buzdan bulaştığını belirtti. Mosso, hastalıkla ilgili yaşadığı süreci ve belirtileri samimi bir şekilde paylaştı.

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"Vursalar Ölemem" şarkısına yaptığı cover ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mosso, hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

"Vursalar Ölemem" şarkısına yaptığı cover ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mosso, hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Melek Mosso, müzik kariyerinde ve kişisel yaşamında zaman zaman dikkatleri üzerine çeken bir isim. Değişen görünüşü ve tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, özellikle estetik operasyonlarıyla sıkça konuşuluyor. Kalça estetiği ve yüz dolguları gibi estetik müdahaleleriyle ilgili sık sık dikkat çeken Mosso, her zaman samimi ve doğrudan açıklamalarıyla adından bahsettiren şarkıcılarımızdan biri. Kendisi son dönemde, evliliğiyle ilgili yaşadığı dedikodularla da gündemdeydi.

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç arasındaki ilişkiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar olsa da, çiftin sosyal medyadaki hareketleri, ilişkilerindeki devam ettiğine dair ipuçları veriyor.

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç arasındaki ilişkiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar olsa da, çiftin sosyal medyadaki hareketleri, ilişkilerindeki devam ettiğine dair ipuçları veriyor.

2023 yılında, uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Melek Mosso ve Serkan Sağdıç düğünleriyle konuşulan çiftlerden biri haline gelmişti. Bu dönemde çiftin mutlu halleri sıkça gündemde yer bulmuştu.

Ancak evliliklerinden sonra yaşadıkları sıkıntılar da magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmaları, ve birlikte paylaşılan fotoğrafları silmeleri gibi hareketlerle ilişkilerindeki problemlerin olduğu izlenimini verdiler. Bu da, boşanma söylentilerinin artmasına sebep oldu.

Melek Mosso’nun, ilişkileriyle ilgili sorulara verdiği 'Gayet iyiyiz, boşanmıyoruz' yanıtı, bir anlamda bu dedikoduları yalanlamaya yönelik bir açıklama oldu. 'Gaflete düştüm' dediği sosyal medya hamlesi de aslında olayların biraz da yanlış anlaşıldığını ve iddiaların büyüdüğünü göstermişti.

Melek Mosso'nun sağlık durumu ise bir başka gündem maddesi oldu. Sri Lanka ve Bali tatili sırasında yaşadığı sağlık sorunları, Bali Belly hastalığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Melek Mosso'nun sağlık durumu ise bir başka gündem maddesi oldu. Sri Lanka ve Bali tatili sırasında yaşadığı sağlık sorunları, Bali Belly hastalığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu hastalığın belirtilerini ve tetikleyici faktörlerini açıklayan Mosso, takipçilerine sağlığıyla ilgili bilgiler vererek endişeleri yatıştırmaya çalıştı. Önce alerji olduğunu vücudundaki kabarıklıkları paylaşarak gösteren Melek Mosso Bali Belly hastalığına yakalandığını söyledi. Genellikle bakteriyel, viral veya parazitik enfeksiyonların yol açtığı mide ve bağırsak rahatsızlığına yol açan hastalığın belirtileri hakkında konuşan şarkıcı 'Aslında alerjiyi kolay atlattım, serum yaptılar ve hemen söndü. Ama burda Bali Belly hastalığına yakalandım, sudan ve buzdan bulaşıyormuş... İki günden beri vücudumda artık su kalmadı. Ama karnım ve midem beş aylık hamile gibi ödemli.' ifadelerini kullandı.

Gelin bir de kendisinden dinleyelim:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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