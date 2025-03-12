Bali'de Hastanelik Olan Melek Mosso Yakalandığı Hastalığın Vücudundaki Belirtilerini Teker Teker Anlattı!

2023 yılında, uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Melek Mosso ve Serkan Sağdıç düğünleriyle konuşulan çiftlerden biri haline gelmişti. Bu dönemde çiftin mutlu halleri sıkça gündemde yer bulmuştu.

Ancak evliliklerinden sonra yaşadıkları sıkıntılar da magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmaları, ve birlikte paylaşılan fotoğrafları silmeleri gibi hareketlerle ilişkilerindeki problemlerin olduğu izlenimini verdiler. Bu da, boşanma söylentilerinin artmasına sebep oldu.

Melek Mosso’nun, ilişkileriyle ilgili sorulara verdiği 'Gayet iyiyiz, boşanmıyoruz' yanıtı, bir anlamda bu dedikoduları yalanlamaya yönelik bir açıklama oldu. 'Gaflete düştüm' dediği sosyal medya hamlesi de aslında olayların biraz da yanlış anlaşıldığını ve iddiaların büyüdüğünü göstermişti.