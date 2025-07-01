Sinan Akçıl Vakası mı? Ayna Önünde Vücudunu Sergileyen Drake'in Karın Kasları Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Uzun yıllar boyunca Rihanna ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, müzik dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden birine dönüştü. Jennifer Lopez, Bella Hadid, Serena Williams gibi isimlerle de adı anıldı. Her ilişki sonrası ise mutlaka bir şarkı çıktı ya da sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri kendisinin başka konularla anılmasına neden oldu.

Sadece aşklar değil, kavgalarda da adı sık geçen Drake, özellikle Kendrick Lamar ile yaşadığı diss savaşıyla müzik dünyasında baya bir konuşulmuştu. İkili arasındaki gerilim, sadece şarkılarda değil, Super Bowl gibi büyük sahnelerde bile devam etti. Kendrick’in performansından hemen önce Drake’in yaptığı paylaşımlar ise meydan okuma gibiydi!

Kendisi sosyal medya gündemine yine paylaşımıyla düştü...Drake’in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı çıplak poz ve koşarken çekilmiş videosu sosyal medyada olay oldu!