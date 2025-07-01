Sinan Akçıl Vakası mı? Ayna Önünde Vücudunu Sergileyen Drake'in Karın Kasları Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
Kaynak: https://pagesix.com/2025/06/30/celebr...
Sahne şovları, dillere dolanan şarkıları ve inişli çıkışlı aşk hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen Drake, bu kez vücuduyla olay oldu! Sosyal medyada paylaştığı çıplak poz sonrası, şarkıcının takipçileri belirgin kaslarının gerçekliğini sorguladı. Page Six'in haberine göre, estetik operasyon iddiaları yeniden alevlendi. Gelin o poza ve detaylara birlikte bakalım!
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“Degrassi: The Next Generation” dizisinde Jimmy karakteriyle gençlik dizilerinin sevilen yüzü olan ancak asıl çıkışını müzikle yapan Drake dünyaca ünlü isimlerden biri.
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Drake’in çalkantılı hayatı sadece sahne ışıkları ve başarılarla değil, aynı zamanda ilişkileri ve kavgalarıyla da meşhur bildiğiniz gibi.
Kaslarıyla şov yapan Drake, Instagram’da paylaştığı gönderiyle sosyal medyada alay konusu oldu. Ancak olay fotoğraftaki kaslar değil, kasların "fazla kusursuz" olmasıydı…
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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