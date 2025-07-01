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Sinan Akçıl Vakası mı? Ayna Önünde Vücudunu Sergileyen Drake'in Karın Kasları Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Sinan Akçıl Vakası mı? Ayna Önünde Vücudunu Sergileyen Drake'in Karın Kasları Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2025 - 18:08

Sahne şovları, dillere dolanan şarkıları ve inişli çıkışlı aşk hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen Drake, bu kez vücuduyla olay oldu! Sosyal medyada paylaştığı çıplak poz sonrası, şarkıcının takipçileri belirgin kaslarının gerçekliğini sorguladı. Page Six'in haberine göre, estetik operasyon iddiaları yeniden alevlendi. Gelin o poza ve detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://pagesix.com/2025/06/30/celebr...
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“Degrassi: The Next Generation” dizisinde Jimmy karakteriyle gençlik dizilerinin sevilen yüzü olan ancak asıl çıkışını müzikle yapan Drake dünyaca ünlü isimlerden biri.

“Degrassi: The Next Generation” dizisinde Jimmy karakteriyle gençlik dizilerinin sevilen yüzü olan ancak asıl çıkışını müzikle yapan Drake dünyaca ünlü isimlerden biri.

'Hotline Bling”, “One Dance”, “God’s Plan”, “In My Feelings” ve son olarak 2025’te “Nokia” gibi hitlerle listeleri altüst eden Drake sosyal medya paylaşımları, lüks harcamaları, özel hayatı ve özellikle şarkılarıyla popülaritesini sürdüren isimlerden biri.

Kimi zaman sahne şovlarıyla, kimi zaman da tarzıyla magazin gündemini meşgul eden isim bir süredir Kendrick Lamar'la yaşadığı problemlerle gündemdeydi.

Drake’in çalkantılı hayatı sadece sahne ışıkları ve başarılarla değil, aynı zamanda ilişkileri ve kavgalarıyla da meşhur bildiğiniz gibi.

Drake’in çalkantılı hayatı sadece sahne ışıkları ve başarılarla değil, aynı zamanda ilişkileri ve kavgalarıyla da meşhur bildiğiniz gibi.

Uzun yıllar boyunca Rihanna ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, müzik dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden birine dönüştü. Jennifer Lopez, Bella Hadid, Serena Williams gibi isimlerle de adı anıldı. Her ilişki sonrası ise mutlaka bir şarkı çıktı ya da sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri kendisinin başka konularla anılmasına neden oldu.

Sadece aşklar değil, kavgalarda da adı sık geçen Drake, özellikle Kendrick Lamar ile yaşadığı diss savaşıyla müzik dünyasında baya bir konuşulmuştu. İkili arasındaki gerilim, sadece şarkılarda değil, Super Bowl gibi büyük sahnelerde bile devam etti. Kendrick’in performansından hemen önce Drake’in yaptığı paylaşımlar ise meydan okuma gibiydi!

Kendisi sosyal medya gündemine yine paylaşımıyla düştü...Drake’in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı çıplak poz ve koşarken çekilmiş videosu sosyal medyada olay oldu!

Kaslarıyla şov yapan Drake, Instagram’da paylaştığı gönderiyle sosyal medyada alay konusu oldu. Ancak olay fotoğraftaki kaslar değil, kasların "fazla kusursuz" olmasıydı…

Kaslarıyla şov yapan Drake, Instagram’da paylaştığı gönderiyle sosyal medyada alay konusu oldu. Ancak olay fotoğraftaki kaslar değil, kasların "fazla kusursuz" olmasıydı…

Ultra belirgin karın kasları, parlayan vücudu ve düzgün hatları dikkat çekse de, birçok kişi bu görüntünün fazlasıyla “yapay” olduğunu iddia etti. Yorumlar ise bir hayli sertti: “Temu’dan  kas sipariş etmiş ama kollar ve omuzlar eksik gelmiş.”, “Bu adam en son estetik cerrahın ofisine koşmuştur.”, “Kaslar vücuda uymuyor.” diyen kullanıcılar, Drake’in kaslarının estetik olduğunu savundu.

Yapılan yorumların ardından estetik operasyon dedikodularına bir yenisi daha eklendi. Ünlü plastik cerrahi sayfası @surgeonmade_curves, Drake’in fotoğrafını tekrar paylaşarak iddialı bir yorum yaptı:

'Bu adam yine yaptı yapacağını. Her defasında vücudunu fazla gösterip ameliyat olduğunu belli ediyor.'

Daha önce Rick Ross’un 'BBL Drizzy' lakabını taktığı Drake’in, Brezilya popo kaldırma dahil çeşitli estetik işlemler yaptırdığı uzun süredir magazinin gündemindeydi...

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce vücudu orantılı mı? Yoksa karın kasları gerçekten estetik olabilir mi?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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