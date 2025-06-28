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Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'in Gamzeleri Uğruna Yazdığı "Müjgan" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'in Gamzeleri Uğruna Yazdığı "Müjgan" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 16:51

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, 2020 yazında yollarını ayırdıklarında, hayranları bu ani kararı şaşkınlıkla karşıladı. Ancak asıl fırtına, ayrılıktan çok kısa bir süre sonra Murat Dalkılıç’ın yayınladığı “Müjgan” şarkısıyla koptu. Sözlerinde Hande Erçel’in gamzelerine, kirpiklerine ve yüzüne yapılan göndermeler; bu parçanın doğrudan Hande’ye yazıldığı iddialarını beraberinde getirdi.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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2017 senesinde aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ilişkileriyle magazinden düşmeyen ikililerden biri olmuştu.

2017 senesinde aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ilişkileriyle magazinden düşmeyen ikililerden biri olmuştu.

Türkiye’nin bir zamanlar en bilinen çiftlerinden biri olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in aşkı, 2017 sonlarından 2020 yazına kadar magazin gündemini meşgul etti. Müzik dünyasının başarılı ismi Murat Dalkılıç ile televizyonun parlayan yıldızı Hande Erçel, o dönemde adeta “en gözde çift” olarak anılıyordu.

Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı dönemde oyunculuk kariyerinde yükselişteydi. Özellikle 2016-2017 yıllarında yayınlanan “Aşk Laftan Anlamaz” dizisiyle geniş kitlelerin kalbini kazanmıştı. “Hayat Uzun” karakteriyle izleyiciler tarafından sevilen Hande, doğal güzelliği ve enerjisiyle dikkat çekmiş, sosyal medyada da konuşulmaya başlanmıştı.

Çiftin çıktıkları tatiller, katıldıkları davetler, sosyal medyada birbirlerine yaptıkları romantik paylaşımlar magazin gündeminden eksik olmuyordu.

Çiftin çıktıkları tatiller, katıldıkları davetler, sosyal medyada birbirlerine yaptıkları romantik paylaşımlar magazin gündeminden eksik olmuyordu.

Murat Dalkılıç’ın “Müjgan” şarkısı da tam bu dönemde çıkınca özellikle şarkı sözlerindeki Hande Erçel göndermeleri dikkatlerden kaçmadı.

2020 yılında Murat Dalkılıç’ın yayımladığı “Müjgan” şarkısı, Hande Erçel’e yazıldığı iddialarıyla magazinde bomba etkisi yarattı. Şarkının sözleri, adeta Hande Erçel'e göndermelerle doluydu. Ardından Murat Dalkılıç’ın konserlerinde yaptığı açıklamalar, şarkının ilham kaynağının Hande Erçel olduğunu netleştirdi.

2020 yazında sessiz sedasız sona eren Murat Dalkılıç – Hande Erçel ilişkisi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak ayrılık sonrası çiftin barışacağına dair iddialar ve işaretler magazin gündemini uzun süre meşgul etti.

2020 yazında sessiz sedasız sona eren Murat Dalkılıç – Hande Erçel ilişkisi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak ayrılık sonrası çiftin barışacağına dair iddialar ve işaretler magazin gündemini uzun süre meşgul etti.

Çift, ayrılık açıklamalarını yaptıktan sonra sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmış, kamuoyundan uzak kalmaya çalışmıştı. Ancak, ikilinin karşılıklı paylaşımlarında ince göndermeler olduğu düşünülmüştü. Murat’ın “Müjgan” şarkısı ve Hande’nin bazı paylaşımlarındaki mesajlar, “İlişki tam anlamıyla bitmemiş olabilir” dedirtmişti.

Bunun üzerine Hande Erçel açıklamada bulunmuştu:

'Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır.'

Murat Dalkılıç ayrılık öncesi, Harbiye Açıkhava konserinde, “Müjgan” şarkısının nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

Murat Dalkılıç ayrılık öncesi, Harbiye Açıkhava konserinde, “Müjgan” şarkısının nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

“Hande uyurken o kadar güzeldi ki, yüzündeki gamzeleri, kirpikleri, uyku hali… O an içimden geldi, elim kaleme gitti, o anda şarkı çıktı.”

2020 senesinin yaz ayında gelen ani ayrılık kararı gayet mutlu gözüken çiftin sevenlerini şoke ederken, “Müjgan” şarkısı ise 2020 yılının Temmuz ayında yayınlandı. 

Müjgan şarkısının çıkışı, ayrılık dönemine çok yakın. Bu da şarkının, ikilinin ilişkisinin bitmediğine bir işaret olduğu veya hemen sonrası yaşanan duyguları anlattığı yorumlarını güçlendirmişti.

Murat Dalkılıç’ın “Müjgan” şarkısı, sözleriyle adeta Hande Erçel’e olan hayranlığını ve sevgisini gözler önüne serdi!

Murat Dalkılıç’ın “Müjgan” şarkısı, sözleriyle adeta Hande Erçel’e olan hayranlığını ve sevgisini gözler önüne serdi!

Şarkının nakaratında geçen;

“Yanağının orta yerindeki gamzesi, pes, muadili yok”

ve

“Gözünün, kirpiğinin güzelliği peki? Öyle bi' müjgan yok.”

gibi ifadeler, Hande’nin güzelliğine doğrudan yapılan göndermeler olarak algılandı.

Özellikle Hande’nin belirgin gamzesi ve dikkat çekici uzun kirpikleri, Murat’ın bu şarkıyla ona duyduğu hayranlığı yansıtması olarak hafızalara kazındı.

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Şarkının sözlerinin tamamını da şöyle bırakalım:

Şarkının sözlerinin tamamını da şöyle bırakalım:

Aklımı yerinde durduramam ki,

Kalbime hükmedeyim.

Yerlere, göklere sığdıramaz ki bu dilim

Yüzünü sevdiğim.

Yanağının orta yerindeki gamzesi,

Pes, muadili yok

Gözünün, kirpiğinin güzelliği peki?

Öyle bi' müjgan yok.

Gördüğümüz, geçirdiğimizdendir

Çok uzatmadık

Ne esmerler, ne kumrallardan

Sırayı savdık

Başımı döndürünce zekice

Düz çizgide yürürüz sandık

Yandık ya yandık

Hey yavrum hey

Sen insansan diğerleri ney?

Sen insansan diğerleri

Aklımı yerinde durduramam ki,

Kalbime hükmedeyim.

Yerlere, göklere sığdıramaz ki bu dilim

Yüzünü sevdiğim.

Yanağının orta yerindeki gamzesi,

Pes, muadili yok

Gözünün, kirpiğinin güzelliği peki?

Öyle bi' müjgan yok.

Gördüğümüz, geçirdiğimizdendir

Çok uzatmadık

Ne esmerler ne kumrallardan 

sırayı savdık

Başımı döndürünce zekice

Düz çizgide yürürüz sandık

Yandık ya yandık

Hey yavrum hey

Sen insansan diğerleri ney?

Sen insansan diğerleri

Şarkının tamanını da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Turgut Güler

Gamzesine çikolata döküp ekmek bandığım 😄

S.

🙄🙄