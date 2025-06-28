Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'in Gamzeleri Uğruna Yazdığı "Müjgan" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Türkiye’nin bir zamanlar en bilinen çiftlerinden biri olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in aşkı, 2017 sonlarından 2020 yazına kadar magazin gündemini meşgul etti. Müzik dünyasının başarılı ismi Murat Dalkılıç ile televizyonun parlayan yıldızı Hande Erçel, o dönemde adeta “en gözde çift” olarak anılıyordu.

Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı dönemde oyunculuk kariyerinde yükselişteydi. Özellikle 2016-2017 yıllarında yayınlanan “Aşk Laftan Anlamaz” dizisiyle geniş kitlelerin kalbini kazanmıştı. “Hayat Uzun” karakteriyle izleyiciler tarafından sevilen Hande, doğal güzelliği ve enerjisiyle dikkat çekmiş, sosyal medyada da konuşulmaya başlanmıştı.