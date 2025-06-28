Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'in Gamzeleri Uğruna Yazdığı "Müjgan" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, 2020 yazında yollarını ayırdıklarında, hayranları bu ani kararı şaşkınlıkla karşıladı. Ancak asıl fırtına, ayrılıktan çok kısa bir süre sonra Murat Dalkılıç’ın yayınladığı “Müjgan” şarkısıyla koptu. Sözlerinde Hande Erçel’in gamzelerine, kirpiklerine ve yüzüne yapılan göndermeler; bu parçanın doğrudan Hande’ye yazıldığı iddialarını beraberinde getirdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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2017 senesinde aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ilişkileriyle magazinden düşmeyen ikililerden biri olmuştu.
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Çiftin çıktıkları tatiller, katıldıkları davetler, sosyal medyada birbirlerine yaptıkları romantik paylaşımlar magazin gündeminden eksik olmuyordu.
2020 yazında sessiz sedasız sona eren Murat Dalkılıç – Hande Erçel ilişkisi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak ayrılık sonrası çiftin barışacağına dair iddialar ve işaretler magazin gündemini uzun süre meşgul etti.
Murat Dalkılıç ayrılık öncesi, Harbiye Açıkhava konserinde, “Müjgan” şarkısının nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:
Murat Dalkılıç’ın “Müjgan” şarkısı, sözleriyle adeta Hande Erçel’e olan hayranlığını ve sevgisini gözler önüne serdi!
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Şarkının sözlerinin tamamını da şöyle bırakalım:
Şarkının tamanını da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Gamzesine çikolata döküp ekmek bandığım 😄
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