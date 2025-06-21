Kulağındaki Küpeleri Çıkaramadığı İçin YKS’ye Geç Kalan Öğrenci X'te Gündem Oldu

Her sene olduğu gibi sene ki üniversite sınavında da aynı manzaralar yaşandı. Sınava son dakika yetişmeye çalışanlar, kimliğini evde unutanlar, saniyeyle sınavı kaçıranlar... Sosyal medya yine YKS görüntüleriyle doldu taştı. Ancak bir öğrencinin bir senelik emeğini küpeleri mahvetti. Kadın öğrenci kulağındaki küpeleri dakikalarca çıkaramayınca sınava geç kaldı. Öğrencinin kıyafeti de küpeleri de sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
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Genç kadının o anları böyle görüntülendi👇🏻
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Sosyal medyada genç kadının kıyafetini eleştiren de oldu takısını çıkarmamayı sorumsuzluk olarak niteleyen de. Bazısı da takıların çıkarılması gerektiğini anlamsız bulduğunu belirtti👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Slk kurallar birden 5 dakika kala belirmedi sınav kombini yapacağına kuralları okusaydın. Bence şu an hala küpeyi çıkarmaya çalışıyor
tabiki kendi seçimi ama böyle bir kıyefetle de sınava gidilmez biz oğlumla yarım saat önce gittik hiç bir sorun yaşamak istemedik herşeyin bir yakışığı var b... Devamını Gör
Kıyafetini eleştirenlere laf söylemeleri çok komik. Bu şekil şemalle sınava gidip içeri giremezsen kıyafetin eleştirilir. Kaldı ki aşırı kapalı biri yüzünde... Devamını Gör
Diyelim bu kız başı kapalı olsaydı, küpesini cikaramayip sınava giremeseydi (ki bence böyle birşey olmaz, acıyıp içeri alırlardı) sence içeri giremediği için... Devamını Gör