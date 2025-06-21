Kulağındaki Küpeleri Çıkaramadığı İçin YKS’ye Geç Kalan Öğrenci X'te Gündem Oldu

Her sene olduğu gibi sene ki üniversite sınavında da aynı manzaralar yaşandı. Sınava son dakika yetişmeye çalışanlar, kimliğini evde unutanlar, saniyeyle sınavı kaçıranlar... Sosyal medya yine YKS görüntüleriyle doldu taştı. Ancak bir öğrencinin bir senelik emeğini küpeleri mahvetti. Kadın öğrenci kulağındaki küpeleri dakikalarca çıkaramayınca sınava geç kaldı. Öğrencinin kıyafeti de küpeleri de sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.