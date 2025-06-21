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YKS'yi Kaçırdı: Kimlik Yerine Otobüs Kartı Getirdi, Babası Kaza Geçirdi!

YKS'yi Kaçırdı: Kimlik Yerine Otobüs Kartı Getirdi, Babası Kaza Geçirdi!

ÖSYM yks
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 16:25

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınava her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişemeyen ve hayalleri bir yıl ertelenen gençler oldu. 

Manisa'da yaşanan olay ise pek çoğumuzun yüreğine oturdu. Sınava, kimlik kartı yerine otobüs kartı getiren kızı sınava girebilsin diye yeniden evin yolunu tutan baba trafik kazası geçirdi. Onca heyecan ve mücadeleye rağmen 3 dakika ile sınava yetişemeyen kız ise hem yaşadığı korku nedeniyle hem de kaybolan bir yılına ağladı. 

İşte, detaylar...

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Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye girmek üzere yola çıktı ama başına gelmeyen kalmadı!

Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye girmek üzere yola çıktı ama başına gelmeyen kalmadı!

Tüm Türkiye'de milyonlarca gencin üniversite hayaliyle girdiği sınava kimileri yetişemedi! Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde sınava girecek olan genç kız, kimlik kartı yerine yanlışlıkla otobüs kartını getirdi. 

Durumu fark eden baba, kızının bir yılı kaybolmasın diye hemen harekete geçti! 

Sınava dakikalar kala, kızının kimliğini almak üzere eve dönen baba trafik kazası geçirdi. Yaşadığı kazaya rağmen alelacele sınav binasına gelen baba kızını sınava yetiştiremedi. 

10.15'te başlayan sınav için okula en geç saat 10.00'da giriş yapması gerekiyordu. 3 dakikalık kayıp ise hem babayı hem de genç kızı derinden üzdü. Baba kız, kapı önünde gözyaşlarına boğuldu.

Üstelik Manisa'da yaşanan talihsizlik tek değildi: Türkiye'nin dört bir yanından benzer haberler geldi!

Üstelik Manisa'da yaşanan talihsizlik tek değildi: Türkiye'nin dört bir yanından benzer haberler geldi!

Sınav sistemine göre, saat tam 10.00'da kapatılan kapılar, 1 dakika dahi geç kalan öğrenciler için büyük bir üzüntüye neden oluyor! 

Bu yıl da 10.15 ila 13.00 arasında kimileri sınav salonunda heyecan dolu anlar yaşadı, kimileri ise sınava yetişememenin üzüntüsü ile kapı önünde gözyaşlarına boğuldu. Sınava girmek için duvara tırmananlardan yanlış belge getirenlere... Gelin geç kalan diğer adayların acı TYT tecrübesine birlikte göz atalım. 👇

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İşte, Bu Yıl TYT'ye Geç Kalanlar

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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