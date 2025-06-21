YKS'yi Kaçırdı: Kimlik Yerine Otobüs Kartı Getirdi, Babası Kaza Geçirdi!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınava her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişemeyen ve hayalleri bir yıl ertelenen gençler oldu.
Manisa'da yaşanan olay ise pek çoğumuzun yüreğine oturdu. Sınava, kimlik kartı yerine otobüs kartı getiren kızı sınava girebilsin diye yeniden evin yolunu tutan baba trafik kazası geçirdi. Onca heyecan ve mücadeleye rağmen 3 dakika ile sınava yetişemeyen kız ise hem yaşadığı korku nedeniyle hem de kaybolan bir yılına ağladı.
İşte, detaylar...
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Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye girmek üzere yola çıktı ama başına gelmeyen kalmadı!
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Üstelik Manisa'da yaşanan talihsizlik tek değildi: Türkiye'nin dört bir yanından benzer haberler geldi!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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