YKS'yi Kaçırdı: Kimlik Yerine Otobüs Kartı Getirdi, Babası Kaza Geçirdi!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınava her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişemeyen ve hayalleri bir yıl ertelenen gençler oldu.

Manisa'da yaşanan olay ise pek çoğumuzun yüreğine oturdu. Sınava, kimlik kartı yerine otobüs kartı getiren kızı sınava girebilsin diye yeniden evin yolunu tutan baba trafik kazası geçirdi. Onca heyecan ve mücadeleye rağmen 3 dakika ile sınava yetişemeyen kız ise hem yaşadığı korku nedeniyle hem de kaybolan bir yılına ağladı.

İşte, detaylar...