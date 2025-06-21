YKS’nin İlk Oturumu TYT Başladı: Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl da Geç Kalan Adaylar Oldu
Milyonlarca öğrencinin ve kendini yeniden denemek isteyenlerin beklediği gün geldi. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT başladı. 165 dakika sürecek olan sınav, 13.00’da sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda sınava geç kalan adaylar oldu. Geç kalarak stresli anlar yaşayan adayların görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor.
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Geç kalan bir öğrenci kapı kapandıktan sonra duvardan atlayarak sınava girmek için şansını denedi. 👇
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Bir aday da yanlış belge ile okula gelince polisler yardımcı olarak kırtasiyeye götürdü.
Kapılar kapandığı için sınava alınmayan adaylardan biri de “Yanlış yönlendiriyorlar, uzaktan geliyorum” diyerek sitem etti.
Samsun’da 1 dakika ile giriş sağlamayan aday ise taksi bulamadığı için geç kaldığını muhabirlere anlattı. 👇
Bursa’da araçlarının arızalanması sebebiyle yolda kalan adayı da trafik polisleri yetiştirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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