Bakanlık Gıdada Hile Yapan Firmaları İfşa Etti: Kıymalı Pide ve Sucuk Yerine Kalp Eti Yediren Markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini internet sitesinde yayınlanıyor. Son güncel listede pek çok firma ifşa edildi. Gıda güvenliğini hiçe sayan firmalara karşı Bakanlık 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' isimli uygulamasını sürdürüyor. Bu uygulamalarla gıdalardan alınan örneklerle laboratuvar analizleri gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise kamuoyuyla paylaşılıyor.

Listede Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Adana’dan İstanbul’a, Gaziantep’ten Manisa’ya kadar hile yapan firmalar gözler önüne serildi.