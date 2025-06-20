Bakanlık Gıdada Hile Yapan Firmaları İfşa Etti: Kıymalı Pide ve Sucuk Yerine Kalp Eti Yediren Markalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Son paylaşılan listelerde yok yok. Pekmezden peynire, zeytinyağından kıymaya kadar pek çok gıdada hilenin nasıl yapıldığı gözler önüne serildi. Bir börekçi ve kumpircinin kıymalı pidesinde vatandaşa kalp yedirdiği ifşa oldu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş listeleriyle vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaları ifşa ediyor.
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Börekçi ve kumpircinin pidede kullandığı kıymalı harçta kalp tespit edildi.
Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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