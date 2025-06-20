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Bakanlık Gıdada Hile Yapan Firmaları İfşa Etti: Kıymalı Pide ve Sucuk Yerine Kalp Eti Yediren Markalar

Bakanlık Gıdada Hile Yapan Firmaları İfşa Etti: Kıymalı Pide ve Sucuk Yerine Kalp Eti Yediren Markalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 22:17

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Son paylaşılan listelerde yok yok. Pekmezden peynire, zeytinyağından kıymaya kadar pek çok gıdada hilenin nasıl yapıldığı gözler önüne serildi. Bir börekçi ve kumpircinin kıymalı pidesinde vatandaşa kalp yedirdiği ifşa oldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş listeleriyle vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaları ifşa ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş listeleriyle vatandaşın sağlığıyla oynayan firmaları ifşa ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini internet sitesinde yayınlanıyor. Son güncel listede pek çok firma ifşa edildi. Gıda güvenliğini hiçe sayan firmalara karşı Bakanlık 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' isimli uygulamasını sürdürüyor. Bu uygulamalarla gıdalardan alınan örneklerle laboratuvar analizleri gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise kamuoyuyla paylaşılıyor. 

Listede Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Adana’dan İstanbul’a, Gaziantep’ten Manisa’ya kadar hile yapan firmalar gözler önüne serildi.

Börekçi ve kumpircinin pidede kullandığı kıymalı harçta kalp tespit edildi.

Börekçi ve kumpircinin pidede kullandığı kıymalı harçta kalp tespit edildi.

Listede Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Adana’dan İstanbul’a, Gaziantep’ten Manisa’ya kadar hile yapan firmalar gözler önüne serildi.

Adana’da faaliyet gösteren Seylon Çay Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin çayında gıda boyası; Balı Pınar isimli markanın pekmezinde şeker ilavesi tespit edildi.

Gaziantep’te Akboz Gıda’nın ve Ebu Said Gıda’nın çaylarında siyah boya yer alırken Hanzade Baharat’ın pul biberinde nişasta bulundu.

Adana’da Zer Dağıtım’ın kekiğinde yabancı madde, İstanbul’da faaliyet gösteren Arifoğlu Baharatı’nın tatlı kırmızı biberinde domates, Manisa’nın Pazar Yeri markasının pekmezinde, şeker ilavesi ortaya çıktı.

Adana’da Efeköy Et Ürünleri’nin dana eti diye sattığı sucuğunda kanatlı eti bulundu. Eskişehir’de Mert Kasap’ın sucuğunda kalp eti tespit edildi.

Isparta’da faaliyet gösteren Sarıyer Börekçisi-Ortaköy Kumpircisi’nin kıymalı pide harcında kalp ve taşlık tespit edildi. 

Mersin’in Erçolak Gıda markasının dana-kuzu karışık kıymasında da kalp bulundu.

Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi

Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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