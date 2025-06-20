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İran'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem! İsrail İle Savaşan Tahran Bu Kez Depremle Sarsıldı

İran'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem! İsrail İle Savaşan Tahran Bu Kez Depremle Sarsıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 22:00

İsrail ile 13 Haziran'dan bu yana savaşan İran, bu kez depremle sarsıldı. Başkent Tahran'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, depremin merkezi Sorhe ilçesi olarak açıklandı. 5,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 21.19'da kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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