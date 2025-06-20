İran'da İnternet Krizi Devam Ederken İsrail'den Uyarı: “Evinizdeki Kameraları Kapatın İran İzliyor“
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Savaş özellikle de interneti vurdu. İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi sekizinci gününde devam ediyor.
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Kısıtlamanın, İsrail'in siber saldırı iddiaları karşısında ağ istikrarını korumak için bir önlem olarak yapıldığı açıklandı.
Durum böyleyken, İrsail'den dikkat çeken bir uyarı geldi. İran'ın, İsrail’deki özel güvenlik kameralarını istihbarat amacıyla kullandığı iddia edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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