İran'da İnternet Krizi Devam Ederken İsrail'den Uyarı: “Evinizdeki Kameraları Kapatın İran İzliyor“

Hükümetin devam eden savaş nedeniyle dijital kısıtılama uygularken, İranlılar, ülke genelinde internet kesintisi yaşandığını bildiriyor. VPN, İran'da zaten yasaklanmış durumda.

İzleme grubu NetBlocks'a göre, bazı sakinlerin 24 saatten fazla sürdüğünü söylediği kesinti, Kasım 2019 protestolarından bu yana yaşanan en ciddi bağlantı krizi.

Kesinti, milyonlarca kişiyi finansal işlemlerden yurt dışı ile iletişim kurmaya kadar temel günlük görevlerle mücadele etmek zorunda bıraktı. Bir mesajda “Snapp (popüler bir araç çağırma uygulaması) için şoförlük yapıyorum ve GPS ve navigasyon sistemleri çöktüğü için artık çalışamıyorum” dediği görüldü.