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İran'da İnternet Krizi Devam Ederken İsrail'den Uyarı: “Evinizdeki Kameraları Kapatın İran İzliyor“

İran'da İnternet Krizi Devam Ederken İsrail'den Uyarı: “Evinizdeki Kameraları Kapatın İran İzliyor“

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.06.2025 - 13:26

İran'da internet kısıtlaması devam ederken, İsrail'den dikkat çeken bir uyarı geldi. İran'ın, İsrail’deki özel güvenlik kameralarını istihbarat amacıyla kullandığı iddia edildi.

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Savaş özellikle de interneti vurdu. İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi sekizinci gününde devam ediyor.

Savaş özellikle de interneti vurdu. İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi sekizinci gününde devam ediyor.

İran hükümet yetkilileri, salı günü internet hizmetlerine kısıtılama getirildiğini doğruladı.

Kısıtlamanın, İsrail'in siber saldırı iddiaları karşısında ağ istikrarını korumak için bir önlem olarak yapıldığı açıklandı.

Kısıtlamanın, İsrail'in siber saldırı iddiaları karşısında ağ istikrarını korumak için bir önlem olarak yapıldığı açıklandı.

Hükümetin devam eden savaş nedeniyle dijital kısıtılama uygularken, İranlılar, ülke genelinde internet kesintisi yaşandığını bildiriyor.  VPNİran'da zaten yasaklanmış durumda.

İzleme grubu NetBlocks'a göre, bazı sakinlerin 24 saatten fazla sürdüğünü söylediği kesinti, Kasım 2019 protestolarından bu yana yaşanan en ciddi bağlantı krizi.

Kesinti, milyonlarca kişiyi finansal işlemlerden yurt dışı ile iletişim kurmaya kadar temel günlük görevlerle mücadele etmek zorunda bıraktı. Bir mesajda “Snapp (popüler bir araç çağırma uygulaması) için şoförlük yapıyorum ve GPS ve navigasyon sistemleri çöktüğü için artık çalışamıyorum” dediği görüldü.

Durum böyleyken, İrsail'den dikkat çeken bir uyarı geldi. İran'ın, İsrail’deki özel güvenlik kameralarını istihbarat amacıyla kullandığı iddia edildi.

Durum böyleyken, İrsail'den dikkat çeken bir uyarı geldi. İran'ın, İsrail’deki özel güvenlik kameralarını istihbarat amacıyla kullandığı iddia edildi.

Eski İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Refael Franco, kameralara yönelik saldırıların arttığını belirterek vatandaşlara, “Evinizdeki güvenlik kameralarını kapatın ya da şifrelerini değiştirin” uyarısı yaptı.

İsrail Siber Müdürlüğü, internet bağlantılı özel kameraların İran tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını doğruladı. Savaş süresince bu tür girişimlerin sıklaştığı belirtilirken, sosyal medyada dolaşan görsellerin bazılarının bu kameralar aracılığıyla kaydedildiği öne sürüldü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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