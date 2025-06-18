Trump Yine İran’ı Tehdit Etti: İran’da Ülke Genelinde İnternet Kesintisi Yaşanıyor

Daha önce İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yerini bildikleri ve kendileri için kolay hedef olmasına rağmen onu öldürmedilerini açıklayan Trump, ABD’nin İran’ı vurup vurmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi.

“Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor. İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler”

Donald Trump ayrıca, İran’ın tüm hava savunma sisteminin çöktüğünü ve haftaya büyük şeylerin olabileceğini de sözlerine ekledi.