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Trump Yine İran’ı Tehdit Etti: İran’da Ülke Genelinde İnternet Kesintisi Yaşanıyor

Trump Yine İran’ı Tehdit Etti: İran’da Ülke Genelinde İnternet Kesintisi Yaşanıyor

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 17:44

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin İsrail’in yanında savaşa girip girmeyeceği” ile ilgili bir soruya 'Yapabilirim de, yapmayabilirim de.” yanıtını verdi.

Öte yandan NetBlock isimli sosyal medya hesabı, İran’da ülke genelinde internet kesintisi yaşandığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump yine açık açık İran’ı tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump yine açık açık İran’ı tehdit etti.

Daha önce İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yerini bildikleri ve kendileri için kolay hedef olmasına rağmen onu öldürmedilerini açıklayan Trump, ABD’nin İran’ı vurup vurmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi.

“Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Ne yapmak istediğimi kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, İran'ın çok fazla sorunu var ve müzakere etmek istiyor. İran elini uzattı, çok geç olduğunu söyledim. Beyaz Saray'a gelmek istediler”

Donald Trump ayrıca, İran’ın tüm hava savunma sisteminin çöktüğünü ve haftaya büyük şeylerin olabileceğini de sözlerine ekledi.

İran’da ülke genelinde internet kesintisi yaşandığı iddia edildi.

İran’da ülke genelinde internet kesintisi yaşandığı iddia edildi.

13 Haziran’dan beri İsrail’in saldırılarına maruz kalan İran’da internetin kesildiği iddia edildi. “NetBlock” isimli Twitter hesabı, İran’da ülke genelinde internete erişimin sağlanamadığını açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ayhan K.

Bu insanlar dünyaya tamamen zarar…

xeteb92327

irana özenenler düşünsün işte ne kolpa olduklarını noldu dewrim muhafızları (ismi duyan adam sanır amk) falan