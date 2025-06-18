Trump Yine İran’ı Tehdit Etti: İran’da Ülke Genelinde İnternet Kesintisi Yaşanıyor
ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin İsrail’in yanında savaşa girip girmeyeceği” ile ilgili bir soruya 'Yapabilirim de, yapmayabilirim de.” yanıtını verdi.
Öte yandan NetBlock isimli sosyal medya hesabı, İran’da ülke genelinde internet kesintisi yaşandığını açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump yine açık açık İran’ı tehdit etti.
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İran’da ülke genelinde internet kesintisi yaşandığı iddia edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu insanlar dünyaya tamamen zarar…
irana özenenler düşünsün işte ne kolpa olduklarını noldu dewrim muhafızları (ismi duyan adam sanır amk) falan