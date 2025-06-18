İran’da Film Sahnelerini Aratmayan Anlar: Bombaların Altında Keman Resitali
İran, 13 Haziran’dan beri İsrail’in bombalarının hedefi oluyor. Özellikle başkent Tahran’a yoğunlaşan saldırılar nedeniyle yüzbinlerce kişi evinden olmuş durumda.
İran’da bir müzisyenin, bomba seslerini duymamaları için sokakta komşularına keman çalması ise adeta film sahnelerini aratmayan görüntülerin oluşmasına neden oldu.
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İran ile İsrail arasındaki gerginlik kanlı bir savaşa doğru gidiyor.
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Film sahnelerini aratmayan anlar.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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