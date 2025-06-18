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İran’da Film Sahnelerini Aratmayan Anlar: Bombaların Altında Keman Resitali

İran’da Film Sahnelerini Aratmayan Anlar: Bombaların Altında Keman Resitali

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 16:15

İran, 13 Haziran’dan beri İsrail’in bombalarının hedefi oluyor. Özellikle başkent Tahran’a yoğunlaşan saldırılar nedeniyle yüzbinlerce kişi evinden olmuş durumda.

İran’da bir müzisyenin, bomba seslerini duymamaları için sokakta komşularına keman çalması ise adeta film sahnelerini aratmayan görüntülerin oluşmasına neden oldu.

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İran ile İsrail arasındaki gerginlik kanlı bir savaşa doğru gidiyor.

İran ile İsrail arasındaki gerginlik kanlı bir savaşa doğru gidiyor.

13 Haziran’da İsrail’in saldırısı ile başlayan olaylarda İran da balistik füzelerle İsrail’e karşılık vermişti. İsrail’in Tahran hava sahasını ele geçirmesi sonrasında saldırılar özellikle başkent Tahran’a yoğunlaşmış durumda.

Evlerini terk eden İran vatandaşlarının yürek burkan paylaşımları 👇

Film sahnelerini aratmayan anlar.

Film sahnelerini aratmayan anlar.

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise adeta film sahnesinden fırlamış gibi. İranlı bir müzisyen, bombaların seslerini duymamamaları için komşularına sokakta kemanla resital verdi.

Yürek burkan anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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