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Oscar Ödüllü Aktör Javier Bardem, ABD’de Katıldığı Programda İsrail’i Eleştirince Yayın Kesildi

Oscar Ödüllü Aktör Javier Bardem, ABD’de Katıldığı Programda İsrail’i Eleştirince Yayın Kesildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2025 - 14:15 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 14:17

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javicer Bardem, ABD’de katıldığı The View programında İsrail’i eleştirince bir anda yayın kesildi. Bardem açıklamalarında “Gazze'deki durum öyle bir noktaya geldi ki, oradaki milyonlarca insanla birlikte benim de her gün öldürülen ve açlıktan ölen çocukların o korkunç görüntülerini izlerken çektiğim acıyı ifade edemiyorum' dedi.

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Dünyaca ünlü aktör Javier Bardem’in ABD’de katıldığı programda söyledikleri ve sonrasında yaşananlar gündem oldu.

Dünyaca ünlü aktör Javier Bardem’in ABD’de katıldığı programda söyledikleri ve sonrasında yaşananlar gündem oldu.

İspanyol aktör Javier Bardem, ABD'de katıldığı canlı TV yayınında İsrail'i eleştirince yayın kesildi. Oscar ödüllü aktör Javier Bardem'in ABD'nin popüler programlarından The View'da yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Ülkenin popüler TV kanalı ABC'de yayınlanan programa konuk olan 56 yaşındaki Bardem, İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef almasını eleştirdi.

Bardem'in açıklamalarının ardından sunucu Whoopi Goldberg reklam arasına gitmek istese de Bardem açıklamalarını sürdürdü.

Program reklam arasına girdikten sonra Goldberg, 'Javier, geri gel' diye çağırsa da programa katılmadı.

İşte Javier Bardem'in açıklamaları ve yaşananlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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