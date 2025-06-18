Oscar Ödüllü Aktör Javier Bardem, ABD’de Katıldığı Programda İsrail’i Eleştirince Yayın Kesildi
Oscar ödüllü İspanyol aktör Javicer Bardem, ABD’de katıldığı The View programında İsrail’i eleştirince bir anda yayın kesildi. Bardem açıklamalarında “Gazze'deki durum öyle bir noktaya geldi ki, oradaki milyonlarca insanla birlikte benim de her gün öldürülen ve açlıktan ölen çocukların o korkunç görüntülerini izlerken çektiğim acıyı ifade edemiyorum' dedi.
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Dünyaca ünlü aktör Javier Bardem’in ABD’de katıldığı programda söyledikleri ve sonrasında yaşananlar gündem oldu.
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İşte Javier Bardem'in açıklamaları ve yaşananlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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