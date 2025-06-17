Evin Son Fotoğrafı: İranlılar Savaş Nedeniyle Terk Etmek Zorunda Kaldıkları Evlerini Paylaşıyor
İran, günlerdir İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Filistin'in ardından yönünü İran'a çeviren İsrail, milyonlarca masumu evinden, yurdundan, sevdiklerinden ve hayatından ediyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan İranlılar, sosyal medyada 'evimin son fotoğrafı' akımı başlattı.
İranlıların belki de son kez gördükleri evlerinden geriye kapalı perdeler, renkli mobilyalar, özenle bakılmış çiçekler kaldı.
Kaynak: BBC
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İranlılar, evlerinden kaçmak zorunda kaldı.
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Sevdiklerinin hatıralarını yanlarında taşımak isteyenler;
Tek valizle evini terk etmek zorunda kalanlar;
Eşyalarını toplarken ilk günlerini hatırlayanlar;
Geri dönmeyi umanlar;
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Ve henüz hayatını yeni yeni kuranlar;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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