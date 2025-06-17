Evin Son Fotoğrafı: İranlılar Savaş Nedeniyle Terk Etmek Zorunda Kaldıkları Evlerini Paylaşıyor

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar günlerdir sürüyor. Bugüne kadar binlerce masum Filistinliyi yurdundan, vatanından eden İsrail, şimdi de İranlıları hedef almış durumda. İnternete erişebilen İranlılar, sosyal medyada ise yeni bir akım başlattı.

Evlerinden kaçmak zorunda kalan İranlılar, evlerinin 'son fotoğraflarını' içlerini dökerek paylaşıyor. BBC'nin derlediği bu paylaşımlardan, görmüş olduğunuz fotoğrafa bırakılan açıklama şu şekilde: 'Evim hiç bu kadar hüzünlü olmamıştı. Geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum.'