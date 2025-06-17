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Evin Son Fotoğrafı: İranlılar Savaş Nedeniyle Terk Etmek Zorunda Kaldıkları Evlerini Paylaşıyor

Evin Son Fotoğrafı: İranlılar Savaş Nedeniyle Terk Etmek Zorunda Kaldıkları Evlerini Paylaşıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 00:28

İran, günlerdir İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Filistin'in ardından yönünü İran'a çeviren İsrail, milyonlarca masumu evinden, yurdundan, sevdiklerinden ve hayatından ediyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan İranlılar, sosyal medyada 'evimin son fotoğrafı' akımı başlattı. 

İranlıların belki de son kez gördükleri evlerinden geriye kapalı perdeler, renkli mobilyalar, özenle bakılmış çiçekler kaldı.

Kaynak: BBC

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İranlılar, evlerinden kaçmak zorunda kaldı.

İranlılar, evlerinden kaçmak zorunda kaldı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar günlerdir sürüyor. Bugüne kadar binlerce masum Filistinliyi yurdundan, vatanından eden İsrail, şimdi de İranlıları hedef almış durumda. İnternete erişebilen İranlılar, sosyal medyada ise yeni bir akım başlattı. 

Evlerinden kaçmak zorunda kalan İranlılar, evlerinin 'son fotoğraflarını' içlerini dökerek paylaşıyor. BBC'nin derlediği bu paylaşımlardan, görmüş olduğunuz fotoğrafa bırakılan açıklama şu şekilde: 'Evim hiç bu kadar hüzünlü olmamıştı. Geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum.'

Sevdiklerinin hatıralarını yanlarında taşımak isteyenler;

Sevdiklerinin hatıralarını yanlarında taşımak isteyenler;

'Gerekli ve değerli eşyalarımı, sevdiklerimin hatıralarını olabildiğince toparladım, iki çanta ve bir bavula koydum. Bitkilerimi son kez suladım, onlarla vedalaştım ve yola çıktım. Eğer bir daha dönüp dönemeyeceğini bilmeden evden ayrılıyorsan...Bu dayanılmaz derecede zor.'

Tek valizle evini terk etmek zorunda kalanlar;

Tek valizle evini terk etmek zorunda kalanlar;

'Bir insan evinden nasıl vazgeçer? Umarım seni en yakın zamanda yeniden sağ salim görebilirim.'

Eşyalarını toplarken ilk günlerini hatırlayanlar;

Eşyalarını toplarken ilk günlerini hatırlayanlar;

'Veda vakti geldi. Tahran'ı çok sevsem de savş koşulları yüzünden buradan ayrılıp doğdupum şehre geri dönüyorum. Eşyalarımı toplarken boğazım düğümleniyor. Burayı nasıl heyecanla evim yaptığımı hatırlıyorum.'

Geri dönmeyi umanlar;

Geri dönmeyi umanlar;

'Odamla ve uğruna uykusuz kaldığım saçlarımı ağartığım eşyalarımla vedalaştım. Umarım döndüğümde hala yerlerinde olurlar.'

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Ve henüz hayatını yeni yeni kuranlar;

Ve henüz hayatını yeni yeni kuranlar;

'Henüz yeni kurmuş olduğun ve hayatını burada geçireceğini düşündüğün evi bırakmak çok zor.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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