Trump’tan Hamaney’e Tehdit: "Nerede Saklandığını Biliyoruz"

Trump, Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Ruhani lider denilen kişinin nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız (öldürmekten söz ediyorum!). Yine de sivillere ya da Amerikan askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor. Dikkatiniz için teşekkürler!” ifadelerini kullandı.