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Trump’tan Hamaney’e Tehdit: "Nerede Saklandığını Biliyoruz"

Trump’tan Hamaney’e Tehdit: "Nerede Saklandığını Biliyoruz"

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 19:49

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran’ın dini lideri Ali Hamaney için “Nerede saklandığını biliyoruz. Kolay bir hedef ama şimdilik güvende” açıklamasında bulundu.

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İran ile İsrail arasında yaşanan savaş sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

İran ile İsrail arasında yaşanan savaş sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Ruhani lider denilen kişinin nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız (öldürmekten söz ediyorum!). Yine de sivillere ya da Amerikan askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor. Dikkatiniz için teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un İran’ın füzelerine karşı sığınakta saklandığı görüntü ortaya çıktı.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un İran’ın füzelerine karşı sığınakta saklandığı görüntü ortaya çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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