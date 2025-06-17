Trump’tan Hamaney’e Tehdit: "Nerede Saklandığını Biliyoruz"
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran’ın dini lideri Ali Hamaney için “Nerede saklandığını biliyoruz. Kolay bir hedef ama şimdilik güvende” açıklamasında bulundu.
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İran ile İsrail arasında yaşanan savaş sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.
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Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un İran’ın füzelerine karşı sığınakta saklandığı görüntü ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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