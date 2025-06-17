İran’dan Türkiye’ye Kaçış: "İsrail Korkutmak İçin Her Yeri Vuruyordu"

“Gece yarısı yaklaşık saat 11.00-12.00 gibi çok ciddi füze sesleri geliyor. Dronelar üstümüzde uçuyor.' diye konuşan Meral, 'Sonra benim bir arkadaşım vardı. 'Acilen bir güvenli bir yere gitmemiz lazım.' dedi. Ancak gidecek bir yer yok. Şimdi parka gitsek, İsrail korkutmak için parkları da vuruyor. Sokakta dursak sokağı da bombalıyor. Yurdun içerisine girsek yani orayı da bombalıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.'