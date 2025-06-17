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İran’dan Türkiye’ye Kaçış: "İsrail Korkutmak İçin Her Yeri Vuruyordu"

İran’dan Türkiye’ye Kaçış: "İsrail Korkutmak İçin Her Yeri Vuruyordu"

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.06.2025 - 17:43

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırı ile başlayan savaş ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını da tedirgin etti. İran’da Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan 19 yaşındaki Muhammed Meral, saldırı başladıktan sonra kendi imkanlarıyla İran’ı terk ederek Türkiye’ye geldi.

Muhammed Meral kaçış anında yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: NTV

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Ağrı’da yaşayan Muhammed Meral, üniversite okumak için İran’ın Tahran kentine gitmişti.

Ağrı’da yaşayan Muhammed Meral, üniversite okumak için İran’ın Tahran kentine gitmişti.

Meral internet kısıtlaması olduğu için uzun bir süre ailesine de ulaşamadı ve Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Her şeyin gece yarısı başladığını ifade eden Meral, 'Çok ciddi bir ses geldi.' dedi ve arkadaşının 'Savaş başladı.' sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.

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“Ne yapacağımızı şaşırdık”

“Ne yapacağımızı şaşırdık”

Gece yarısı yaklaşık saat 11.00-12.00 gibi çok ciddi füze sesleri geliyor. Dronelar üstümüzde uçuyor.' diye konuşan Meral, 'Sonra benim bir arkadaşım vardı. 'Acilen bir güvenli bir yere gitmemiz lazım.' dedi. Ancak gidecek bir yer yok. Şimdi parka gitsek, İsrail korkutmak için parkları da vuruyor. Sokakta dursak sokağı da bombalıyor. Yurdun içerisine girsek yani orayı da bombalıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.'

Savaş bitince yeniden dönecek

Savaş bitince yeniden dönecek

Otobüs terminallerinde bütün biletlerin dolu olduğunu dile getiren Meral, 'Taksi durağına gittim. Bana çok fahiş bir fiyat söylediler. Bindik Tebriz'e gittik. Arkadaşlar Van sınırından geçti. Ben de Ağrı Gürbulak Sınırı'na gittim.' diye konuştu.

Muhammed Meral sınırda da 5-6 saat bekledikten sonra Ağrı'daki evine ulaştı.

Meral, okula dönmek için savaşın bitmesini bekliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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