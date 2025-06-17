İran’dan Türkiye’ye Kaçış: "İsrail Korkutmak İçin Her Yeri Vuruyordu"
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırı ile başlayan savaş ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını da tedirgin etti. İran’da Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan 19 yaşındaki Muhammed Meral, saldırı başladıktan sonra kendi imkanlarıyla İran’ı terk ederek Türkiye’ye geldi.
Muhammed Meral kaçış anında yaşadıklarını anlattı.
Kaynak: NTV
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Ağrı’da yaşayan Muhammed Meral, üniversite okumak için İran’ın Tahran kentine gitmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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