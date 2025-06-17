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İsrail, İran'ın 2 Gün Önce Atanan Genelkurmay Başkanı’nı da Öldürdü!

İsrail, İran'ın 2 Gün Önce Atanan Genelkurmay Başkanı’nı da Öldürdü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2025 - 09:42 Son Güncelleme: 17.06.2025 - 10:03

İsrail, İran’ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü duyurdu. İran'ın eski Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, 2 gün önce İsrail'in düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmiş yerine de Ali Şadmani atanmıştı.

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İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı. Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi. İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı da öldürüldü!

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı da öldürüldü!

İsrail, İran’ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü duyurdu. İran'ın eski Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, 2 gün önce İsrail'in düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmiş yerine de Ali Şadmani atanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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