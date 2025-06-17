İsrail, İran'ın 2 Gün Önce Atanan Genelkurmay Başkanı’nı da Öldürdü!
İsrail, İran’ın yeni Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'nin öldürüldüğünü duyurdu. İran'ın eski Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, 2 gün önce İsrail'in düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmiş yerine de Ali Şadmani atanmıştı.
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İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.
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Yeni atanan Genelkurmay Başkanı da öldürüldü!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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