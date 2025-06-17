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Hande Fırat: “İsrail Uçakları Türk Hava Sahasını İhlal Etti, Tüm Birlikler Teyakkuz Halinde”

Hande Fırat: “İsrail Uçakları Türk Hava Sahasını İhlal Etti, Tüm Birlikler Teyakkuz Halinde”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2025 - 09:27 Son Güncelleme: 17.06.2025 - 09:29

Gazeteci Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında İsrail savaş uçaklarının İran’a yaptığı saldırılar sırasında Türk hava sahasını işgal ettiğini, buna karşılık olarak da Türk F-16’larının derhal havalandığını ve sonrasında alınan önlemleri yazdı.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran’an bu yana aralıksız devam ederken İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran’an bu yana aralıksız devam ederken İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, çatışmaların başladığı ilk gece İran’a düzenlenen saldırı için kalkan İsrail uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiğini buna karşılık olarak da F-16’ların hemen havalanarak İsrail uçaklarını uyardığını yazdı.

İşte Hande Fırat’ın yazısından bir bölüm:

İşte Hande Fırat’ın yazısından bir bölüm:

İran’a saldırı için kalkan İsrail uçaklarından bazıları ilk gece Türkiye’nin hava sahasını ihlal etti. Kasıtlı olmadığı belirtilen hareket karşılığında Türk Silahlı Kuvvetleri anında reaksiyonla yanıt verdi, F-16’lar havalandı. Hava sahasını ihlal eden uçaklar telsizle uyarıldı. İsrail uçakları uyarının hemen ardından Türkiye’nin hava sahasından çıktı. Her olasılık göz önünde bulundurularak şu önlemler alındı:

  • Erken ihbar uçakları sürekli havada.

  • Olası hava sahası ihlali için F-16’lar hazır bekliyor. İhlal olması durumunda anında havalanıyorlar.

  • Türkiye’nin bölgede birçok ülkede birlikleri bulunuyor. Tüm birlikler olası bir durum için teyakkuz haline geçirildi.

  • İsrail uçaklarının İran’a saldırı için Suriye ve Irak hava sahalarını kullandıklarını da belirtelim. Suriye’de hava savunma sistemi yok, zaten izin de almıyorlar. Irak hava sahası ise ABD’nin kontrolünde olduğu için ABD, İsrail’e hava sahasını açmış durumda.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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