Hande Fırat: “İsrail Uçakları Türk Hava Sahasını İhlal Etti, Tüm Birlikler Teyakkuz Halinde”
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Gazeteci Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında İsrail savaş uçaklarının İran’a yaptığı saldırılar sırasında Türk hava sahasını işgal ettiğini, buna karşılık olarak da Türk F-16’larının derhal havalandığını ve sonrasında alınan önlemleri yazdı.
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İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran’an bu yana aralıksız devam ederken İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti.
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İşte Hande Fırat’ın yazısından bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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