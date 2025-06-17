Donald Trump’tan Sürpriz Karar: G7’den Ayrıldı, Ulusal Güvenlik Ekibini Acil Toplantıya Çağırdı
İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.
ABD Başkanı Trump, sonrasında Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'a yüklenen Donald Trump 'Neden Washington'a dönüş yolunda olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Ama bu kesinlikle ateşkesten çok daha büyük bir şeyle ilgili' dedi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın zirveden erken ayrılarak yerel saatle bu gece Washington'a döndüğünü duyurdu.
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ABD medyası: Trump, ulusal güvenlik ekibini acil toplantıya çağırdı!
ABD Başkanı Trump, sonrasında Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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