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Donald Trump’tan Sürpriz Karar: G7’den Ayrıldı, Ulusal Güvenlik Ekibini Acil Toplantıya Çağırdı

Donald Trump’tan Sürpriz Karar: G7’den Ayrıldı, Ulusal Güvenlik Ekibini Acil Toplantıya Çağırdı

Donald Trump
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2025 - 08:45 Son Güncelleme: 17.06.2025 - 08:49

İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump, sonrasında Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'a yüklenen Donald Trump 'Neden Washington'a dönüş yolunda olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Ama bu kesinlikle ateşkesten çok daha büyük bir şeyle ilgili' dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın zirveden erken ayrılarak yerel saatle bu gece Washington'a döndüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın zirveden erken ayrılarak yerel saatle bu gece Washington'a döndüğünü duyurdu.

Leavitt, açıklamasında, 'Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Başkan Trump, devlet başkanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemeğin ardından bu gece ayrılacak' ifadelerini kullandı.

Salı günü de devam edecek zirvede, Trump'ın, G7 liderlerinin hazırladığı ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı yapan ortak metne imza atmayacağı bildirilmişti.

ABD medyası: Trump, ulusal güvenlik ekibini acil toplantıya çağırdı!

ABD medyası: Trump, ulusal güvenlik ekibini acil toplantıya çağırdı!

İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

ABD Başkanı Trump, sonrasında Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, sonrasında Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, zirveden erken ayrılmasının olası İsrail-İran ateşkesi ile 'hiçbir ilgisinin bulunmadığını' söyledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'un G7'den erken ayrılma sebeplerini 'yanlış bir şekilde' tarif ettiğini savundu. 

Macron'un 'reklam peşinde' olduğunu söyleyen Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un kendisinin 'ateşkes üzerinde çalışmak için erken ayrıldığını söylediğini' hatırlatarak, 'Yanlış! Neden Washington'a dönüş yolunda olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Ama bu kesinlikle ateşkesten çok daha büyük bir şeyle ilgili. Kasıtlı ya da değil, Emmanuel bunu yanlış anladı.' ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma:

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma:

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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