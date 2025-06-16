Netanyahu Savaşı Büyütmekte Israrcı: "Beni ve Trump’ı Öldürmeye Çalıştılar"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İran’ın hem kendisini hem de ABD Başkanı Donald Trump’ı öldürmeye çalıştığını iddia etti.
ABD ile temas halinde olduklarını söyleyen Netanyahu, yaşananlar sonrası İran’da rejim değişikliği olabileceğini iddia etti.
Ayrıca İsrail basınında çıkan haberelerde, İsrail’de cep telefonlarına siber saldırı yapıldığı ve sığınakta bulunanlara sığınaktan çıkmaları yönünde çağrı yapıldığı yer aldı.
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İran, bu akşam saatlerinde İsrail’e uzun menzilli füzelerle yaptığı saldırılarına devam etti.
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İsrail’de cep telefonlarına siber saldırı yapıldığı iddia edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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