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Netanyahu Savaşı Büyütmekte Israrcı: "Beni ve Trump’ı Öldürmeye Çalıştılar"

Netanyahu Savaşı Büyütmekte Israrcı: "Beni ve Trump’ı Öldürmeye Çalıştılar"

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2025 - 22:43

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İran’ın hem kendisini hem de ABD Başkanı Donald Trump’ı öldürmeye çalıştığını iddia etti.

ABD ile temas halinde olduklarını söyleyen Netanyahu, yaşananlar sonrası İran’da rejim değişikliği olabileceğini iddia etti.

Ayrıca İsrail basınında çıkan haberelerde, İsrail’de cep telefonlarına siber saldırı yapıldığı ve sığınakta bulunanlara sığınaktan çıkmaları yönünde çağrı yapıldığı yer aldı.

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İran, bu akşam saatlerinde İsrail’e uzun menzilli füzelerle yaptığı saldırılarına devam etti.

İran, bu akşam saatlerinde İsrail’e uzun menzilli füzelerle yaptığı saldırılarına devam etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İran hava sahasını tamamen kontrol altına aldıklarını iddia etti. Savaşın başladığı 13 Haziran’dan beri ABD ile temas halinde olduklarını söyleyen Netanhayu, “ABD bize yardım ediyor. Donald Trump ile sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

Netanyahu ayrıca İran’ın birden çok kez hem kendisini hem de ABD Başkanı Donald Trump’ı öldürmeye çalıştığını söyledi.

İsrail Başbakanı, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast ihtimaline değinerek, 'Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız' ifadelerini kullandı.

İsrail’de cep telefonlarına siber saldırı yapıldığı iddia edildi.

İsrail’de cep telefonlarına siber saldırı yapıldığı iddia edildi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İran tarafından İsrail’de cep telefonlarına siber saldırı düzenlendi. İsrail’de yetkililer, İsraillilere sığınaktan çıkmaları yönünde yapılan çağrılara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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