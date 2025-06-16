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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: "Orta ve Uzun Menzilli Füze Stoklarımızı Artıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: "Orta ve Uzun Menzilli Füze Stoklarımızı Artıracağız"

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2025 - 20:19

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan savaş devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında savaşa dair değerlendirmede bulundu.

Sorunun çözümünün diplomasi ve diyalogla mümkün olduğuna inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, askeri envanterde de artışa gideceklerini ifade etti.

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İsrail ile İran 3 Haziran’dan bu yana savaşıyor.

İsrail ile İran 3 Haziran’dan bu yana savaşıyor.

Orta Doğu ile birlikte tüm dünyayı diken üstünde tutan çatışmanın nereye evrileceği ise bilinmiyor. Yaşanan bu gerginliğin gölgesinde bugün Kabine toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. İsrail’in saldırılarının çok sinsi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “İsrail şimdi de komşumuz İran'a karşı bir saldırı başlattı. İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının aslında çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk. Bugün de aynı noktadayız.' dedi.

“İsrail ne yaptığının farkında değil”

“İsrail ne yaptığının farkında değil”

'Masada çözülebilecek meseleleri silahla, yıkımla, kanla, kaosla, sivil asker ayrımı yapmadan önüne gelen her şeyi bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez.' uyarısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

'Tarih bu tür şımarıklıkların beklenmedik sonuçlarını ortaya koyan örneklerle doludur. Her ne kadar milli şairimiz Mehmet Akif, 'Tarih'i tekerrür diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?' demiş olsa da biz ibret alınması temennimizi ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Batı'nın sınırsız desteğiyle İran'a saldıran, Gazze'yi yerle bir eden, bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız o vakit işten çoktan geçmiş olacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri envanterle ilgili açıklaması ise şöyle 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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