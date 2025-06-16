Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: "Orta ve Uzun Menzilli Füze Stoklarımızı Artıracağız"
Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında yaşanan savaş devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında savaşa dair değerlendirmede bulundu.
Sorunun çözümünün diplomasi ve diyalogla mümkün olduğuna inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, askeri envanterde de artışa gideceklerini ifade etti.
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İsrail ile İran 3 Haziran’dan bu yana savaşıyor.
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“İsrail ne yaptığının farkında değil”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri envanterle ilgili açıklaması ise şöyle 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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