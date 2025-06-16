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Cübbeli Ahmet Zirai Don Olayını Zinaya Bağladı: “Sonra Kayısı Yandı Diye Bağırıyorlar”

Cübbeli Ahmet Zirai Don Olayını Zinaya Bağladı: “Sonra Kayısı Yandı Diye Bağırıyorlar”

Cübbeli Ahmet
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2025 - 18:42

Nisan ayında hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonrasında zirai don yaşanmış ve birçok ilde ürünler zarar görmüştü. Başta Karadeniz Bölgesi’nde fındık üreticileri, Malatya’daki kayısı ürütecileri olmak üzere birçok çiftçinin malı don sebebiyle tarlada kalmıştı.

Yaşanan zirai don nedeniyle özellikle yaz aylarında tüketilen meyve fiyatlarının da yükseldiği görülmüştü.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaptığı açıklamada zira don felaketini toplumda artan zinaya bağladı.

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Nisan ayında yükselen hava sıcakları aniden düşmüş ve Türkiye genelinde zirai don felaketi yaşanmıştı.

Nisan ayında yükselen hava sıcakları aniden düşmüş ve Türkiye genelinde zirai don felaketi yaşanmıştı.

Zarar gören çiftçilerin paylaşımları 👇

Cübbeli Ahmet’in zirai don açıklaması gündem oldu.

Cübbeli Ahmet’in zirai don açıklaması gündem oldu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaptığı bir konuşmada zirai don felaketine değindi. Cübbeli Ahmet, zirai donun yaşanmasının nedeni olarak toplumda artan içki, zina, faiz gibi dinen yasak alışkanlıkları gösterdi. 

Cübbeli, “Zina almış başını gitmiş. Hacısı hocası bu işe düşen var. Toplumda zina işi çok var. Genel toplumda çok var. Malatya’da da var. Namaz kılanlar bile zina yapıyor. Hacca gidiyorlar, umreye gidiyorlar geliyorlar zina yapıyorlar. Ondan sonra kayısılar yandı diye bas bas bağırıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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