Cübbeli Ahmet Zirai Don Olayını Zinaya Bağladı: “Sonra Kayısı Yandı Diye Bağırıyorlar”

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaptığı bir konuşmada zirai don felaketine değindi. Cübbeli Ahmet, zirai donun yaşanmasının nedeni olarak toplumda artan içki, zina, faiz gibi dinen yasak alışkanlıkları gösterdi.

Cübbeli, “Zina almış başını gitmiş. Hacısı hocası bu işe düşen var. Toplumda zina işi çok var. Genel toplumda çok var. Malatya’da da var. Namaz kılanlar bile zina yapıyor. Hacca gidiyorlar, umreye gidiyorlar geliyorlar zina yapıyorlar. Ondan sonra kayısılar yandı diye bas bas bağırıyorlar.” ifadelerini kullandı.