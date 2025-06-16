Cübbeli Ahmet Zirai Don Olayını Zinaya Bağladı: “Sonra Kayısı Yandı Diye Bağırıyorlar”
Nisan ayında hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonrasında zirai don yaşanmış ve birçok ilde ürünler zarar görmüştü. Başta Karadeniz Bölgesi’nde fındık üreticileri, Malatya’daki kayısı ürütecileri olmak üzere birçok çiftçinin malı don sebebiyle tarlada kalmıştı.
Yaşanan zirai don nedeniyle özellikle yaz aylarında tüketilen meyve fiyatlarının da yükseldiği görülmüştü.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaptığı açıklamada zira don felaketini toplumda artan zinaya bağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nisan ayında yükselen hava sıcakları aniden düşmüş ve Türkiye genelinde zirai don felaketi yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cübbeli Ahmet’in zirai don açıklaması gündem oldu.
Cübbeli Ahmet’in açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın