onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den Ekonomi Şikayeti: "Acilen, Hemen Yarın Sabah Revize Edilmeli"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den Ekonomi Şikayeti: "Acilen, Hemen Yarın Sabah Revize Edilmeli"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.06.2025 - 16:26

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte uygulanmaya başlayan ekonomi yönetiminden şikayet etti.

Enflasyonun kısarak düşmeyeceğini savunan Gültepe, “Program aci­len, hemen yarın sabah revize edilmeli” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nureddin Nebati’den bakanlık koltuğunu devralan Mehmet Şimşek politika faizlerini yükseltmiş ve krediye kolay ulaşımın yolunu kısmıştı.

Nureddin Nebati’den bakanlık koltuğunu devralan Mehmet Şimşek politika faizlerini yükseltmiş ve krediye kolay ulaşımın yolunu kısmıştı.

Harcamaları kısarak enflasyonu düşürmeyi uman yeni ekonomi yönetmenine ise iş insanlarından tepki geliyor. Son olarak Dünya Gazetesi’nden Nurdoğan A. Ergün’e konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomi yönetiminden memnun olmadıklarını ifade etti.

“Programdan tek memnun olanlar faizciler, tefeciler ve ucuza mal kapatmak isteyenler”

“Programdan tek memnun olanlar faizciler, tefeciler ve ucuza mal kapatmak isteyenler”

Yüksek faiz ve düşük kur politikasının ihracatçıyı ade­ta boğduğunu dile getiren Gül­tepe, “Programdan tek memnun olanlar faizciler, tefeciler ve ucuza mal kapatmak isteyen­ler. Ra­kamlar yalan söylemiyor. İn­sanların kazandığının yüzde 98’i, yüzde 100’ü faize gidiyor.” dedi.

“Konkordato isteyenlerin oranları katlanarak artıyor.”

“Konkordato isteyenlerin oranları katlanarak artıyor.”

Konkordato ilan eden şirket sayısındaki artışa dikkat çeken Gültepe, “Adamın işi devam ederken niye konkordato istesin. En azından uçuruma düşmeden kurtarayım kendimi diye dü­şünüyor. Bu duruma neden ge­lindi? Ona bakmak lazım. Konkorda­tolar görünen taraf. Bir de gö­rünmeyen doğrudan kapa­tanlar var. Alınan tedbirlerle gelinen noktada son iki yılda sadece biz kaybettik.” İfadelerini kullandı. 

Yüksek faiz, düşük kur politi­kası yüzünden reel sektörün krediye ulaşamadığını belir­ten Gültepe, sanayicinin öz­sermayesini artırmak için gay­rimenkullerini ve mallarını satışa çıkarsa bile alacak kim­seyi bulamadığını vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın