TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den Ekonomi Şikayeti: "Acilen, Hemen Yarın Sabah Revize Edilmeli"

Konkordato ilan eden şirket sayısındaki artışa dikkat çeken Gültepe, “Adamın işi devam ederken niye konkordato istesin. En azından uçuruma düşmeden kurtarayım kendimi diye dü­şünüyor. Bu duruma neden ge­lindi? Ona bakmak lazım. Konkorda­tolar görünen taraf. Bir de gö­rünmeyen doğrudan kapa­tanlar var. Alınan tedbirlerle gelinen noktada son iki yılda sadece biz kaybettik.” İfadelerini kullandı.

Yüksek faiz, düşük kur politi­kası yüzünden reel sektörün krediye ulaşamadığını belir­ten Gültepe, sanayicinin öz­sermayesini artırmak için gay­rimenkullerini ve mallarını satışa çıkarsa bile alacak kim­seyi bulamadığını vurguladı.