TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den Ekonomi Şikayeti: "Acilen, Hemen Yarın Sabah Revize Edilmeli"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte uygulanmaya başlayan ekonomi yönetiminden şikayet etti.
Enflasyonun kısarak düşmeyeceğini savunan Gültepe, “Program acilen, hemen yarın sabah revize edilmeli” ifadelerini kullandı.
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Nureddin Nebati’den bakanlık koltuğunu devralan Mehmet Şimşek politika faizlerini yükseltmiş ve krediye kolay ulaşımın yolunu kısmıştı.
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“Programdan tek memnun olanlar faizciler, tefeciler ve ucuza mal kapatmak isteyenler”
“Konkordato isteyenlerin oranları katlanarak artıyor.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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