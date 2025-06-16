onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AVM'de Kadınlar Tuvaletine Girip Video Çeken Kişinin Savunması: "Yanlışlıkla Girdim!"

AVM'de Kadınlar Tuvaletine Girip Video Çeken Kişinin Savunması: "Yanlışlıkla Girdim!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2025 - 15:05

Kartal'da bir alışveriş merkezinde, kadınların uygunsuz görüntülerini çekmek için girdiği kadınlar tuvaletinde suçüstü yakalanan şahıs, kendini 'yanlışlıkla girdim' diyerek savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay, Kartal'daki bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde geçtiğimiz gün meydana geldi.

Olay, Kartal'daki bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde geçtiğimiz gün meydana geldi.

İddiaya göre, bir kadın vatandaş, tuvalete girdiğinde içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti. Olay anını video kaydına alan kadın ve güvenlik görevlisinin etkili müdahalesiyle birlikte şahıs suçüstü yakalandı.

Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gizlice kayıt alırken yakalanan şahsın, telefonundaki görüntüleri açmamak için uzun süre mücadele ettiği görüldü.

Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gizlice kayıt alırken yakalanan şahsın, telefonundaki görüntüleri açmamak için uzun süre mücadele ettiği görüldü.

'Doğru, çektim, siliyorum' diyen şahsın, 'tuvalete yanlışlıkla girdim' savunması ise dikkat çekti. Şüpheli şahıs polis ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın