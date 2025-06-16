Sokak Ortasında Polis Memuruyla Yumruk Yumruğa Kavga: Emniyet’ten Açıklama Geldi
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde hasarlı kaza sonrası biri polis memuru 2 sürücü arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavga sonrası Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Kaza sonrası araç sürücüsü ve yakınlarıyla polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, taraflar polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır' denildi.
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde meydana geldi.
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Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklama yaptı.
Denizli'de sokak ortasında yaşanan kavganın görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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