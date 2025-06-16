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Sokak Ortasında Polis Memuruyla Yumruk Yumruğa Kavga: Emniyet’ten Açıklama Geldi

Sokak Ortasında Polis Memuruyla Yumruk Yumruğa Kavga: Emniyet’ten Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2025 - 13:25 Son Güncelleme: 16.06.2025 - 13:30

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde hasarlı kaza sonrası biri polis memuru 2 sürücü arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavga sonrası Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Kaza sonrası araç sürücüsü ve yakınlarıyla polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, taraflar polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır' denildi.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde meydana geldi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde meydana geldi.

Mesai bitimi sonrası evine gitmek için yola çıkan Honaz İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurunun kullandığı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler polis memuru ile B.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, B.T.'nin yakınları da dahil oldu. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar darp raporu alıp karşılıklı şikayetçi oldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklama yaptı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, '15 Haziran 2025 günü saat 19.50 sıralarında Honaz İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli bir polis memuru, mesai bitimi özel aracıyla Denizli merkezindeki ikametine giderken, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi üzerinde başka bir araçla çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası araç sürücüsü ve yakınlarıyla polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, taraflar polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır' denildi.

Denizli'de sokak ortasında yaşanan kavganın görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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