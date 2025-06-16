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Ehliyet Yenileme Son Tarih 31 Temmuz! Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Ehliyet Yenileme Son Tarih 31 Temmuz! Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.06.2025 - 13:05

Eski tip ehliyete sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme için son tarih 31 Temmuz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgesi geçersiz sayılacak ve kullanılmayacak. 31 Temmuz'u kaçıranlar ise eski tip ehliyetini yenilemek için yüksek ücretler ödemek zorunda kalacak. Peki ehliyet yenileme kaç TL? Eski tip ehliyet yenileme nasıl yapılır? 

İşte detaylar...

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Eski tip ehliyetler artık kullanılmayacak.

Eski tip ehliyetler artık kullanılmayacak.

Eksi tip ehliyete sahip olanların yenilemesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştı. Randevu sisteminde ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların yoğun talebi nedeniyle aksaklıklar meydana gelmişti. Yoğun talep nedeniyle ehliyet yenileme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılmıştı. 

Ehliyet Yenileme Son Tarih Ne Zaman?

Ehliyet yenileme son tarih 31 Temmuz 2025. Eski tip ehliyet yenileme süreci 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

Ehliyet yenileme kaç TL?

Ehliyet yenileme kaç TL?

Eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler 31 Temmuz tarihine kadar 15 TL ödeyecek. Ancak son tarih 31 Temmuz’u kaçıranlar ise 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı sürücü ehliyeti için 7 bin 438 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Yetkililer yoğunluğun oluşmaması ve sistemin aksamaması nedeniyle ehliyetini yenilemek isteyenlerin bu işlemi son tarihe bırakmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme için NVİ İnternet Portalı https://randevu.nvi.gov.tr/ , Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulmalı. 

İstenen belgelerle nüfus müdürlüğüne gidilerek ehliyetinizi yenileyebilirsiniz.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?

  • Eski tip sürücü belgesi

  • 15 TL ödeme yapıldığına dair dekont. Bu ücret Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenecek.

  • Geçerliliği 2 yıl olan sağlık raporu.

  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf.

Yeni ehliyet gelene kadar araç kullanabilir miyim?

Başvuru sonra sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kişiselleştiriliyor. Pek çok vatandaş ise yeni tip ehliyeti eline ulaşana kadar araç kullanıp kullanamayacağına dair endişe taşıyor. Yeni tip ehliyet alana kadar vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebilecek.

Yenilenen ehliyet ne zaman teslim edilir?

Yeni tip ehliyet PTT tarafından belirtilen adrese teslim ediliyor. Teslimat süresinin yoğunluğa göre maksimum 4 gün olduğu ifade ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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