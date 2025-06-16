Ehliyet Yenileme Son Tarih 31 Temmuz! Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski tip ehliyete sahip olanlar dikkat! Ehliyet yenileme için son tarih 31 Temmuz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgesi geçersiz sayılacak ve kullanılmayacak. 31 Temmuz'u kaçıranlar ise eski tip ehliyetini yenilemek için yüksek ücretler ödemek zorunda kalacak. Peki ehliyet yenileme kaç TL? Eski tip ehliyet yenileme nasıl yapılır?
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Eski tip ehliyetler artık kullanılmayacak.
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Ehliyet yenileme kaç TL?
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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