Ehliyet Yenileme Son Tarih 31 Temmuz! Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Ehliyet yenileme için NVİ İnternet Portalı https://randevu.nvi.gov.tr/ , Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulmalı.

İstenen belgelerle nüfus müdürlüğüne gidilerek ehliyetinizi yenileyebilirsiniz.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?

Eski tip sürücü belgesi

15 TL ödeme yapıldığına dair dekont. Bu ücret Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenecek.

Geçerliliği 2 yıl olan sağlık raporu.

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf.

Yeni ehliyet gelene kadar araç kullanabilir miyim?

Başvuru sonra sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kişiselleştiriliyor. Pek çok vatandaş ise yeni tip ehliyeti eline ulaşana kadar araç kullanıp kullanamayacağına dair endişe taşıyor. Yeni tip ehliyet alana kadar vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebilecek.

Yenilenen ehliyet ne zaman teslim edilir?

Yeni tip ehliyet PTT tarafından belirtilen adrese teslim ediliyor. Teslimat süresinin yoğunluğa göre maksimum 4 gün olduğu ifade ediliyor.