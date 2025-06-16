Bedelli Askerlik Ücreti 1 Temmuz'dan İtibaren Zamlanacak! Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Kaç TL Olacak?
Askerliğini bedelli yapmak isteyenler bedelli askerlik ücretlerini araştırıyor. Ancak dikkat! NTV'de yer alan habere göre memur zamlarıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin haziran sonuna kadar elini çabuk tutması gerekiyor. Peki yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
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Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak.
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Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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6 ay tuvalet temizlememek için fazla bir miktar bence
ÖZET:5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Eğer memur maaşına yüzde 16 zam yapılırsa bedelli askerlik ücreti ... Devamını Gör