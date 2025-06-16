Bedelli Askerlik Ücreti 1 Temmuz'dan İtibaren Zamlanacak! Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Kaç TL Olacak?

Henüz yeni bedelli askerlik ücretinin kaç TL olacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bedelli askerlik ocak ve temmuz ayında memur maaşına yapılan zamla belirleniyor. Temmuz ayında memura yapılacak zam bedelli askerliğin zamlanmasını da beraberinde getirecek.

Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Şu anda 5 aylık veri kesin. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre 5 aylık enflasyon oranına göre memur zammı yüzde 14.

5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Eğer memur maaşına yüzde 16 zam yapılırsa bedelli askerlik ücreti 281 bin 895 liraya ulaşacak.

Bir diğer ifadeyle Temmuz ayında bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar 36 bin ila 39 bin lira arasında zamlı ödeme yapacak.

Bedelli askerlik ücreti nasıl belirleniyor?

Bedelli askerlik ücreti güncel memur aylık katsayısının 240.000’e çarpımı ile belirleniyor. Bu hesaplama ocak ve temmuz ayında yılda iki kez tekrarlanıyor.