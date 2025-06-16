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Bedelli Askerlik Ücreti 1 Temmuz'dan İtibaren Zamlanacak! Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Kaç TL Olacak?

Bedelli Askerlik Ücreti 1 Temmuz'dan İtibaren Zamlanacak! Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Kaç TL Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.06.2025 - 12:07

Askerliğini bedelli yapmak isteyenler bedelli askerlik ücretlerini araştırıyor. Ancak dikkat! NTV'de yer alan habere göre memur zamlarıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin haziran sonuna kadar elini çabuk tutması gerekiyor. Peki yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

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Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak.

Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak.

Bedelli askerlik ücretine memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak artışla birlikte zam gelecek. Şu anda 243 bin 13 lira 44 kuruş olan bedelli askerlik 1 Temmuz'dan itibaren zamlanacak. Bu nedenle askerliğini bedelli yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. 

243 bin olan bedelli askerlik ücretine  bir de yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor. Yoklama kaçağı ve bakaya kaydı olmayanlar başvurularını 30 Haziran gününe kadar yaparsa şu anki güncel tutarla ödeyecek. Ancak 1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik için başvuracak olan zamlı fiyattan ödemelerini yapmak zorunda kalacak.

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

Henüz yeni bedelli askerlik ücretinin kaç TL olacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bedelli askerlik ocak ve temmuz ayında memur maaşına yapılan zamla belirleniyor. Temmuz ayında memura yapılacak zam bedelli askerliğin zamlanmasını da beraberinde getirecek. 

Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak?

Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Şu anda 5 aylık veri kesin. NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre 5 aylık enflasyon oranına göre memur zammı yüzde 14. 

5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Eğer memur maaşına yüzde 16 zam yapılırsa bedelli askerlik ücreti 281 bin 895 liraya ulaşacak. 

Bir diğer ifadeyle Temmuz ayında bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar 36 bin ila 39 bin lira arasında zamlı ödeme yapacak.

Bedelli askerlik ücreti nasıl belirleniyor?

Bedelli askerlik ücreti güncel memur aylık katsayısının 240.000’e çarpımı ile belirleniyor. Bu hesaplama ocak ve temmuz ayında yılda iki kez tekrarlanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ern

6 ay tuvalet temizlememek için fazla bir miktar bence

semiramis

ÖZET:5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Eğer memur maaşına yüzde 16 zam yapılırsa bedelli askerlik ücreti ... Devamını Gör