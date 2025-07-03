Emekli ve Memurun Temmuz Maaş Zammı Belli Oldu!

TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak. Buna göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor.