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Ekonomi
Emekli ve Memurun Temmuz Maaş Zammı Belli Oldu!

Emekli ve Memurun Temmuz Maaş Zammı Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.07.2025 - 10:07

TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak. Buna göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı açıklandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı açıklandı.

6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekli ve memurların gözü TÜİK’in enflasyon verilerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında enflasyon aylık 1.37; yıllık yüzde 35.05 oldu. 

Enflasyon verileriyle emekli ve memurun maaşı da belli oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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