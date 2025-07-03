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Bir Dönemin İnşaat Deviydi: Binlerce Dairesini Teslim Edemeden İflas Etti

Bir Dönemin İnşaat Deviydi: Binlerce Dairesini Teslim Edemeden İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.07.2025 - 09:39

Ekonomik kriz bir şirketi daha iflasa sürükledi. İflas zincirinin son halkası bir dönemin inşaat devini vurdu. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Fi Tower, Fi Side, Fi Life ve Fi Yaka gibi projelerde binlerce konuta imzasını atan Fi Yapı, 6 yıllık TMSF yönetiminin ardından iflas etti. Yaklaşık 4 bin dairesini teslim etmediği belirtilen Fi Yapı, ardında binlerce mağdur bıraktı.

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Bir dönem Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Fi Yapı iflas etti.

Bir dönem Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Fi Yapı iflas etti.

Fi Yapı, bir dönem adından inşaat projeleriyle söz ettiriyordu. 2000’li yıllarda öne çıkan şirket Fi Tower, Fi Side, Fi Life ve Fi Yaka projelerle binlerce konut inşaat etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şirket sahibi Fikret İnan hakkında dava açıldı. Fi Yapı TMSF denetimine geçmişti. Davada beraat eden İnan’a Fi Yapı, 2022 yılında iade edilmişti.

Ekonomik krize giren Fi Yapı’nın Fi Side projesi de tamamlanamamış ve binlerce kişi hakkını alabilmek için sık sık eylem gerçekleştirmişti. Mahkeme 12 Haziran’da Fi Yapı’nın iflasına karar verdi. 

Şirketin açıklamasına göre sadece Fi Side projesinde oluşan zarar, 2022’de 369 milyon TL olarak tespit edildi.

4 bin daire teslim edilmedi.

4 bin daire teslim edilmedi.

Fide Side projesinin yapımına İstanbul Esenyurt’ta 2009 yılında başlandı. 2012 yılında teslim edilmesi gereken proje hâlâ teslim edilmedi. Fi Yapı mağdurları, mağduriyetlerinin giderilmesi için sık sık eylem gerçekleştiriyordu. Fi Yapı’nın teslim etmediği 4 bin daire ve dükkanlar bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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