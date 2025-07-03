Bir Dönemin İnşaat Deviydi: Binlerce Dairesini Teslim Edemeden İflas Etti

Fi Yapı, bir dönem adından inşaat projeleriyle söz ettiriyordu. 2000’li yıllarda öne çıkan şirket Fi Tower, Fi Side, Fi Life ve Fi Yaka projelerle binlerce konut inşaat etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şirket sahibi Fikret İnan hakkında dava açıldı. Fi Yapı TMSF denetimine geçmişti. Davada beraat eden İnan’a Fi Yapı, 2022 yılında iade edilmişti.

Ekonomik krize giren Fi Yapı’nın Fi Side projesi de tamamlanamamış ve binlerce kişi hakkını alabilmek için sık sık eylem gerçekleştirmişti. Mahkeme 12 Haziran’da Fi Yapı’nın iflasına karar verdi.

Şirketin açıklamasına göre sadece Fi Side projesinde oluşan zarar, 2022’de 369 milyon TL olarak tespit edildi.