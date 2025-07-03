Bir Dönemin İnşaat Deviydi: Binlerce Dairesini Teslim Edemeden İflas Etti
Ekonomik kriz bir şirketi daha iflasa sürükledi. İflas zincirinin son halkası bir dönemin inşaat devini vurdu. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Fi Tower, Fi Side, Fi Life ve Fi Yaka gibi projelerde binlerce konuta imzasını atan Fi Yapı, 6 yıllık TMSF yönetiminin ardından iflas etti. Yaklaşık 4 bin dairesini teslim etmediği belirtilen Fi Yapı, ardında binlerce mağdur bıraktı.
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Bir dönem Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Fi Yapı iflas etti.
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4 bin daire teslim edilmedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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