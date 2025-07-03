onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir Çeşme’deki Yangın Büyüyerek Devam Ediyor: İzmir Çeşme Otoyolu Ulaşıma Kapatıldı

İzmir Çeşme’deki Yangın Büyüyerek Devam Ediyor: İzmir Çeşme Otoyolu Ulaşıma Kapatıldı

Çeşme
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 08:41

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Yangın, şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor' dedi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir Çeşme’deki yangın nedeniyle İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İzmir Çeşme’deki yangın nedeniyle İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi. Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yangın, Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerliyor.

Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı. İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler İzmir-Çeşme Otoyolu'na ulaştığı için yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler:

İzmir'in Çeşme ilçesinde, zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu alanda alevlerin kontrol altına alınabilmesi için olağanüstü bir çaba sergileniyor. Bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Vali Elban, "Bugün (dün) saat 13.40 sularında Çeşme ilçemiz Ildır mevkiinde otluk bir alanda yangınımız başladı ve saatte 85 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle çok süratli bir şekilde Güney yönüne doğru yangın ilerlemeye başladı" dedi.

Vali Elban, "Bugün (dün) saat 13.40 sularında Çeşme ilçemiz Ildır mevkiinde otluk bir alanda yangınımız başladı ve saatte 85 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle çok süratli bir şekilde Güney yönüne doğru yangın ilerlemeye başladı" dedi.

Müdahale durumundan bahseden Vali Elban, 'Yaklaşık 13 dakika içerisinde havadan ve karadan ekiplerimiz yangına müdahaleye başladılar. Ancak çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın çok hızlı bir şekilde Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyümüze doğru hızlıca yayılmaya başladı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havada ve o saatten şu ana kadar ve sabaha kadar da arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bunun dışında etraftaki trafiği ve güvenliği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz' diye konuştu.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"3 köyü tehdit etti"

"3 köyü tehdit etti"

Üç köyün tehdit edildiğini ifade eden Vali Elban, 'Dolayısıyla bu üç köyü boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Tedbir olarak bu üç köyümüzü boşalttık. Yine yangının başladığı Ildır mevkiinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor. Ildır'a bazen Ildır'dan Germiyan'a doğru yeni bir hatta bir yangın olsa da şu an için yerleşim yerleri ile ilgili ciddi bir sorun gözükmüyor. Ancak yangın kontrol altına alınabilmiş değil' diyerek sözlerini noktaladı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

3 mahalle tahliye edildi Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
18
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın