İzmir Çeşme’deki Yangın Büyüyerek Devam Ediyor: İzmir Çeşme Otoyolu Ulaşıma Kapatıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Yangın, şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor' dedi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.
İzmir Çeşme’deki yangın nedeniyle İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler:
İzmir'in Çeşme ilçesinde, zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Vali Elban, "Bugün (dün) saat 13.40 sularında Çeşme ilçemiz Ildır mevkiinde otluk bir alanda yangınımız başladı ve saatte 85 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle çok süratli bir şekilde Güney yönüne doğru yangın ilerlemeye başladı" dedi.
"3 köyü tehdit etti"
İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.
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