onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı! Dünya Turuna Çıkan Pilot Mehmet Demirci Hayatını Kaybetti

Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı! Dünya Turuna Çıkan Pilot Mehmet Demirci Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.07.2025 - 08:59

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Rize- Bayburt sınırında 2 Temmuz günü kaza kırıma uğradı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Uçakta bulunan Hicran Kaya isimli yolcu ise yaralı olarak kurtarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Yardım edin ölüyoruz.”

“Yardım edin ölüyoruz.”

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı’na gitmek için havalanan tek motorlu uçak 2 Temmuz Çarşamba günü Kaçkar Dağları’nda düştü. Uçakta bulunan Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Acil çağrının ardından ulaşılan Hicran Kaya’nın ilk sözleri “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” oldu.

Pilot hayatını kaybetti.

Pilot hayatını kaybetti.

Gece boyu sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında sabah saat 06.30 sıralarında uçağına enkazı bulundu. Ekiplerin kontrollerinde dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yolcu Hicran Kaya ise yaralı bulundu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 'Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma JAK Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma İDAK ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar' dedi.

Öte yandan Mehmet Demirci’nin 2008 yılından bu yanan aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı ise şöyle oldu:

Mehmet Demirci'nin çocukluk hayali uçakla dünya turuna çıkmakmış.

Mehmet Demirci'nin çocukluk hayali uçakla dünya turuna çıkmakmış.

Hayatını kaybeden pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklama yaptığı öğrenildi. Uçakla dünya turuna çıkma fikrinin çocukluk hayali olduğunu dile getiren Demirci, şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu dünya turu çocukluk hayalimdi. Uçak alırken özellikle seçici olmaya çalıştık çünkü uçağımızın verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı özellikle dünya turlarında tercih edilen bir uçaktır. Uçağımıza gerekli bakımlarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık. Esasında yaklaşık 1 yıl hazırlık sürecinden geçtik. Bu hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, oradaki havaalanları, alacağımız yakıtlar, havaalanlarının uçağımıza uygunluğu ve uçuş sahalarındaki gerekli izinler ancak 5-6 gün önce neticelendi. 

Bu dünya turunu 2025 yılında yapmamızın en büyük nedeni dünyada çok fazla savaş ve çatışma oluyor, bizim için en önemli şey dünya barışıdır ve bunun yanında Türk Hava Kurumumuzun Atatürk tarafından kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü, o yüzden bu dünya turumuzu Türk Hava Kurumu ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz ilk ayağımızdı. Türkiye’de bu tip dünya turları çok yabancı, biz Türk pilot ve Türk bayraklı uçak olarak bunu ilk defa deniyoruz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
42
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın