Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı! Dünya Turuna Çıkan Pilot Mehmet Demirci Hayatını Kaybetti
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Rize- Bayburt sınırında 2 Temmuz günü kaza kırıma uğradı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Uçakta bulunan Hicran Kaya isimli yolcu ise yaralı olarak kurtarıldı.
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“Yardım edin ölüyoruz.”
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Pilot hayatını kaybetti.
Mehmet Demirci'nin çocukluk hayali uçakla dünya turuna çıkmakmış.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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