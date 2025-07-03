Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı! Dünya Turuna Çıkan Pilot Mehmet Demirci Hayatını Kaybetti

Hayatını kaybeden pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklama yaptığı öğrenildi. Uçakla dünya turuna çıkma fikrinin çocukluk hayali olduğunu dile getiren Demirci, şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu dünya turu çocukluk hayalimdi. Uçak alırken özellikle seçici olmaya çalıştık çünkü uçağımızın verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı özellikle dünya turlarında tercih edilen bir uçaktır. Uçağımıza gerekli bakımlarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık. Esasında yaklaşık 1 yıl hazırlık sürecinden geçtik. Bu hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, oradaki havaalanları, alacağımız yakıtlar, havaalanlarının uçağımıza uygunluğu ve uçuş sahalarındaki gerekli izinler ancak 5-6 gün önce neticelendi.

Bu dünya turunu 2025 yılında yapmamızın en büyük nedeni dünyada çok fazla savaş ve çatışma oluyor, bizim için en önemli şey dünya barışıdır ve bunun yanında Türk Hava Kurumumuzun Atatürk tarafından kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü, o yüzden bu dünya turumuzu Türk Hava Kurumu ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz ilk ayağımızdı. Türkiye’de bu tip dünya turları çok yabancı, biz Türk pilot ve Türk bayraklı uçak olarak bunu ilk defa deniyoruz.”