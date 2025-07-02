“Yardım Edin”: Dünya Turu İçin Eskişehir’den Havalanan Pilot Bayburt’ta Sert İniş Yaptı
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Geçtiğimiz saatlerde meydana gelen olayda, özel uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü öğrenildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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