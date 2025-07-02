“Yardım Edin”: Dünya Turu İçin Eskişehir’den Havalanan Pilot Bayburt’ta Sert İniş Yaptı

Özel bir uçağın Karşıgeçit Köyü civarında düştüğü ve uçağın, mühendis aynı zamanda pilot olan Mehmet Demirci'ye ait olduğu bilgisi alındı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Demirci'nin durumunu yetkililere bildirdiği ve yardım talep ettiği öğrenildi.

Kaza yerine hızla AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mehmet Demirci ve yanındaki yolcuların bulunabilmesi için geniş kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Detaylar gelecek...