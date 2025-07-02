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“Yardım Edin”: Dünya Turu İçin Eskişehir’den Havalanan Pilot Bayburt’ta Sert İniş Yaptı

“Yardım Edin”: Dünya Turu İçin Eskişehir’den Havalanan Pilot Bayburt’ta Sert İniş Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.07.2025 - 20:10 Son Güncelleme: 02.07.2025 - 20:25

Eskişehir'den dünya turuna çıkmak üzere havalanan pilot Demirci, Bayburt'ta bir dağa sert bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. 

Demirci'nin yanında iki yolcunun da bulunduğu öğrenildi. Pilot Demirci'nin, 'Kanlar içerisindeyiz, yardım edin.' şeklinde bir yardım çağrısı yaptığı bilgisi alındı.

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Geçtiğimiz saatlerde meydana gelen olayda, özel uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde meydana gelen olayda, özel uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü öğrenildi.

Özel bir uçağın Karşıgeçit Köyü civarında düştüğü ve uçağın, mühendis aynı zamanda pilot olan Mehmet Demirci'ye ait olduğu bilgisi alındı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Demirci'nin durumunu yetkililere bildirdiği ve yardım talep ettiği öğrenildi.

Kaza yerine hızla AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Mehmet Demirci ve yanındaki yolcuların bulunabilmesi için geniş kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. 

Detaylar gelecek...

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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