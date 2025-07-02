Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: "Özgür Git Bir Göz Doktoruna Görün"

“Aldım karikatüre baktım. Karikatüre bakmadan birilerinin peşine takılabilirdim ama işin kolayıdır. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum; dönün bir bakın.

Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Bunu ‘Hz. Muhammed’i resmetmişler’ olarak söylüyorlar.

Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed, Gazze’de öldürülmüş, ismini Muhammed S.A.V’den alan bir çocuktur. Gökyüzünde bir başka peygamberden alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir. ‘Peygamberin adını alanlar burada ölüyor’ diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.

Ama kolay fırsat var; ‘Peygamberin resmini çizdiler, saldırın Leman’a!’… O Leman, hepiniz susarken Mavi Marmara’ya destek karikatürü çizdi, İsrail’e ticarete karşı cephe alan Leman’dır, motokurye Samet’i kapak yaptı.

Leman’ın üzerinde tepinerek hakikati ezemezsiniz. Hz. Muhammed’e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de izin vermem. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.

Özgür Özel, CHP bugün sizinle birlikte ‘Saygısızlıktır, lanetliyorum’; oradan sonra çıkacak her olay… Yarın 2 Temmuz, Madımak’ın yıldönümü. Madımak’taki canların üzerine hunharca yürüyenlerin, ‘Allahsızlar’, ‘Dinsizler’ diye saldıranların Türkiye’ye neler yaşattığı ortadadır.

Herkesi metanete, aklıselime doğru yerde durmaya devam ediyorum.“