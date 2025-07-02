Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: "Özgür Git Bir Göz Doktoruna Görün"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi Kadın Kolları Liderlik Akademi Programında konuştu. Leman dergisinde çıkan karikatür nedeniyle CHP lideri Özgür Özel’e yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milyonların gördüğü hakareti rezilliği sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür git bir göz doktoruna görün” diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e yüklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Leman dergisinde yayınlanan karikatür hakkında şunları söylemişti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın