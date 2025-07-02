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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: "Özgür Git Bir Göz Doktoruna Görün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: "Özgür Git Bir Göz Doktoruna Görün"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.07.2025 - 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi Kadın Kolları Liderlik Akademi Programında konuştu. Leman dergisinde çıkan karikatür nedeniyle CHP lideri Özgür Özel’e yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milyonların gördüğü hakareti rezilliği sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür git bir göz doktoruna görün” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e yüklendi.

AKP Kadın Kolları Liderlik Akademisi Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Leman dergisinde çıkan karikatüre tepki gösteren Erdoğan, bunun üzerinden Özel’e yüklendi.

Erdoğan, 'Milyonların gördüğü hakareti rezilliği sen göremiyorsan sorunu başkasında değil kendinde ara. Özgür git bir göz doktoruna görün' dedi ve şunları ekledi:

'Hadi yolsuzlukları, hırsızlıkları diye borcundan savunuyorsun, peki bu küstahlığı niçin savunuyorsun. O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı mı? Sen ne zaman bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı gibi davranmayı öğreneceksin. 

Aslında bu izansızlığın sebebi bellidir. Maalesef bu zat siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor, ne yaptığını kime hizmet ettiğini hesap edemiyor. CHP'nin çok ciddi bir siyasi kıble sorunu var. CHP sadece belediye soyguncularının değil milletten kopuk marjinallerin ağzı bozuk sokak eşkıyalarının da oyuncağı haline gelmiştir. CHP tek başına karar alam ehliyeti olmayan bir şahsın elinde giderek marjinalleşmekte.'

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Leman dergisinde yayınlanan karikatür hakkında şunları söylemişti:

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Leman dergisinde yayınlanan karikatür hakkında şunları söylemişti:

“Aldım karikatüre baktım. Karikatüre bakmadan birilerinin peşine takılabilirdim ama işin kolayıdır. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum; dönün bir bakın.

Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Bunu ‘Hz. Muhammed’i resmetmişler’ olarak söylüyorlar.

Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed, Gazze’de öldürülmüş, ismini Muhammed S.A.V’den alan bir çocuktur. Gökyüzünde bir başka peygamberden alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir. ‘Peygamberin adını alanlar burada ölüyor’ diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.

Ama kolay fırsat var; ‘Peygamberin resmini çizdiler, saldırın Leman’a!’… O Leman, hepiniz susarken Mavi Marmara’ya destek karikatürü çizdi, İsrail’e ticarete karşı cephe alan Leman’dır, motokurye Samet’i kapak yaptı.

Leman’ın üzerinde tepinerek hakikati ezemezsiniz. Hz. Muhammed’e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de izin vermem. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.

Özgür Özel, CHP bugün sizinle birlikte ‘Saygısızlıktır, lanetliyorum’; oradan sonra çıkacak her olay… Yarın 2 Temmuz, Madımak’ın yıldönümü. Madımak’taki canların üzerine hunharca yürüyenlerin, ‘Allahsızlar’, ‘Dinsizler’ diye saldıranların Türkiye’ye neler yaşattığı ortadadır.

Herkesi metanete, aklıselime doğru yerde durmaya devam ediyorum.“

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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