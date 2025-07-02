Leman’da Yayınlanan Karikatür Hakkında Derginin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün'den Açıklama Geldi
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
Leman dergisinde yayınlanan Hz. Muhammed karikatürü hakkındaki tartışmalar devam ederken Fransa'da olduğu öğrenilen derginin genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün'den ilk açıklama geldi. Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Leman dergisi yöneticisi Tuncay Akgün 'Bu bilinçli bir çarpıtma. Bu bilinçli bir imha harekâtı. Karikatürde peygamber tasviri yok, niyeti yok, kastı yok' açıklaması yaptı.
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Türkiye’nin önemli mizah dergilerinden biri olan Leman’da yayınlanan Hz. Muhammed karikatürü hakkındaki tartışmalar devam ediyor.
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Fransa’da olan Leman dergisi genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün, Cumhuriyet’ten Can Uğur’a açıklamalar yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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