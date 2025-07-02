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Leman’da Yayınlanan Karikatür Hakkında Derginin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün'den Açıklama Geldi

Leman’da Yayınlanan Karikatür Hakkında Derginin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün'den Açıklama Geldi

leman
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2025 - 08:38

Leman dergisinde yayınlanan Hz. Muhammed karikatürü hakkındaki tartışmalar devam ederken Fransa'da olduğu öğrenilen derginin genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün'den ilk açıklama geldi. Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Leman dergisi yöneticisi Tuncay Akgün 'Bu bilinçli bir çarpıtma. Bu bilinçli bir imha harekâtı. Karikatürde peygamber tasviri yok, niyeti yok, kastı yok' açıklaması yaptı.

İşte detaylar 👇

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
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Türkiye’nin önemli mizah dergilerinden biri olan Leman’da yayınlanan Hz. Muhammed karikatürü hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Türkiye’nin önemli mizah dergilerinden biri olan Leman’da yayınlanan Hz. Muhammed karikatürü hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Protestoların başladığı ve dergi binasının saldırıya uğradığı ilk akşam karikatürü çizen, resmeden ve yayınlayan kişiler gözaltına alınmıştı. Yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen Leman Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir’in ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Fransa’da olan Leman dergisi genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün, Cumhuriyet’ten Can Uğur’a açıklamalar yaptı.

Fransa’da olan Leman dergisi genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün, Cumhuriyet’ten Can Uğur’a açıklamalar yaptı.

Açıklamalarda bulunan Leman dergisi genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün şu ifadeleri kullandı: 

“Bugün Özgür Özel’in Leman'la ilgili yaptığı konuşma o kadar güzel, hakkaniyetli ve içtenlikliydi ki bu çok zor zamanda bizim de yaşadıklarımıza, duygularımıza tercüman oldu. 

Bu bilinçli bir çarpıtma. Bu bilinçli bir imha harekâtı. Karikatürde peygamber tasviri yok, niyeti yok, kastı yok. Zaten köşe karikatürlerinden oluşan standart bir mizah bölümüdür. Karikatürü çizen arkadaş bile linç başladığında ne olduğunu anlayamadı. 

200 milyon insanın taşıdığı Muhammed ismi üzerinden bölgedeki Arap coğrafyasına göndermede bulunulmuş.

Beş özel sayı yaptık Filistin için. Yüzlerce kapağımız, binlerce karikatürümüz var. Şimdi Filistin’i savunduğunu iddia eden bazı kesimler tarafından linç edilmek çok ağır ve acı bir çelişki. Leman’ın kimliğinde asla kutsal değerlere hakaret olmaz. Böyle bir niyetimiz asla olmadı”

Leman binasına yönelik taşlı saldırılar hakkında da konuşan Akgün, “Bu bir planlı saldırıydı. Gözaltına alınan arkadaşlarımız karikatürle hiçbir ilgisi olmayan, idari görevlerde bulunan insanlar. Ters kelepçeyle alındılar” ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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