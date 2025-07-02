Leman’da Yayınlanan Karikatür Hakkında Derginin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün'den Açıklama Geldi

Açıklamalarda bulunan Leman dergisi genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Özgür Özel’in Leman'la ilgili yaptığı konuşma o kadar güzel, hakkaniyetli ve içtenlikliydi ki bu çok zor zamanda bizim de yaşadıklarımıza, duygularımıza tercüman oldu.

Bu bilinçli bir çarpıtma. Bu bilinçli bir imha harekâtı. Karikatürde peygamber tasviri yok, niyeti yok, kastı yok. Zaten köşe karikatürlerinden oluşan standart bir mizah bölümüdür. Karikatürü çizen arkadaş bile linç başladığında ne olduğunu anlayamadı.

200 milyon insanın taşıdığı Muhammed ismi üzerinden bölgedeki Arap coğrafyasına göndermede bulunulmuş.

Beş özel sayı yaptık Filistin için. Yüzlerce kapağımız, binlerce karikatürümüz var. Şimdi Filistin’i savunduğunu iddia eden bazı kesimler tarafından linç edilmek çok ağır ve acı bir çelişki. Leman’ın kimliğinde asla kutsal değerlere hakaret olmaz. Böyle bir niyetimiz asla olmadı”

Leman binasına yönelik taşlı saldırılar hakkında da konuşan Akgün, “Bu bir planlı saldırıydı. Gözaltına alınan arkadaşlarımız karikatürle hiçbir ilgisi olmayan, idari görevlerde bulunan insanlar. Ters kelepçeyle alındılar” ifadelerini kullandı.