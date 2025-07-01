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Tuncay Akgün Kimdir? Leman Dergisi Sahibi Tuncay Akgün Hakkında Merak Edilenler

Tuncay Akgün Kimdir? Leman Dergisi Sahibi Tuncay Akgün Hakkında Merak Edilenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 12:11

Leman Dergisi, 30 Haziran akşamı yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ardından olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı. Leman Dergisi'nin sahipleri, karikatüristleri ise merak ediliyor.

Peki Tuncay Akgün kimdir, Leman'ın sahibi kimdir?

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Tuncay Akgün Kimdir?

Tuncay Akgün Kimdir?

Tuncay Akgün, karikatürist ve dergi yöneticisidir. Leman Dergisi'nin kurucularından biridir. Dergide çizerlik ve yöneticilik de yapmıştır.

Tuncay Akgün, 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. İlk olarak Gırgır dergisinin 'Çiçeği Burnundalar' köşesinde yer aldı. Daha sonra aynı dergide güncel karikatürler ve tek sayfalık öyküler resmetmeye başladı.

Akgün, Fırt, Avni, Limon ve Leman dergilerinde çizer ve yönetici olarak çalıştı.

Tuncay Akgün Karikatürleri

Tuncay Akgün Karikatürleri

Tuncay Akgün, özellikle Bezgin Bekir karakteriyle tanınır. Bezgin Bekir, Limon dergisinin ilk sayısında Kısırdöngü köşesindeki karakterlerden biridir. Daha sonra hayatına bağımsız bir şekilde devam etmiştir. Genellikle koltukta otururken veya yatarken resmedilen Bezgin Bekir, üşengeç bir karakterdir, bazen de toplumsal olaylara tepki gösterir.

Tuncay Akgün Neden Gündemde?

Tuncay Akgün Neden Gündemde?

Tuncay Akgün, Leman Dergisi'nde yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Leman Dergisi hakkında yayınladıkları bir karikatür sebebiyle ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 kişi de gözaltına alındı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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