Tuncay Akgün Kimdir? Leman Dergisi Sahibi Tuncay Akgün Hakkında Merak Edilenler
Leman Dergisi, 30 Haziran akşamı yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ardından olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı. Leman Dergisi'nin sahipleri, karikatüristleri ise merak ediliyor.
Peki Tuncay Akgün kimdir, Leman'ın sahibi kimdir?
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Tuncay Akgün Kimdir?
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Tuncay Akgün Karikatürleri
Tuncay Akgün Neden Gündemde?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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