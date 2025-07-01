Tuncay Akgün Kimdir? Leman Dergisi Sahibi Tuncay Akgün Hakkında Merak Edilenler

Tuncay Akgün, karikatürist ve dergi yöneticisidir. Leman Dergisi'nin kurucularından biridir. Dergide çizerlik ve yöneticilik de yapmıştır.

Tuncay Akgün, 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. İlk olarak Gırgır dergisinin 'Çiçeği Burnundalar' köşesinde yer aldı. Daha sonra aynı dergide güncel karikatürler ve tek sayfalık öyküler resmetmeye başladı.

Akgün, Fırt, Avni, Limon ve Leman dergilerinde çizer ve yönetici olarak çalıştı.