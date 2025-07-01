Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Leman’da Yayınlanan Karikatür Hakkında Açıklama
19 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Leman dergisinde yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan Hz. Muhammed’in karikatürü hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
'Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum' diyen Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş da açıklamasında 'Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır' dedi.
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Leman’da yayınlanan Hz. Muhammed karikatürüne tepkiler dinmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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