Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Leman’da Yayınlanan Karikatür Hakkında Açıklama

19 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Leman dergisinde yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan Hz. Muhammed’in karikatürü hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

'Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum' diyen Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş da açıklamasında 'Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır' dedi.