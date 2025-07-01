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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Leman’da Yayınlanan Karikatür Hakkında Açıklama

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan Leman’da Yayınlanan Karikatür Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.07.2025 - 13:58 Son Güncelleme: 01.07.2025 - 14:17

19 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Leman dergisinde yayınlanan ve büyük tepkilere neden olan Hz. Muhammed’in karikatürü hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

'Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve  Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum' diyen Ekrem İmamoğlu'nun ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş da açıklamasında 'Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır' dedi.

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Leman’da yayınlanan Hz. Muhammed karikatürüne tepkiler dinmiyor.

Leman’da yayınlanan Hz. Muhammed karikatürüne tepkiler dinmiyor.

Dergide yayınlanan ve büyük tepki toplayan karikatür hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: 

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve  Hz. Musa’ya (a.s) yapılan hadsizliği kınıyorum.

Karikatürde Gazze’deki zulme dikkat çekilmek istendiği ifade edilse de kullanılan yöntem inançlı insanların kalbini kırmış, derin bir hassasiyet yaratmıştır.

Bu tür hassasiyetler üzerinden toplumumuzu kışkırtmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışan provokatörlere ise asla geçit verilmemelidir. Türkiye, geçmişte bu tür kışkırtmaların acı sonuçlarını yaşamış bir ülkedir. Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz.

Sağduyuyu korumak, inançlara saygıyı savunmak ve toplumsal barışımızı her türlü tahrikten uzak tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Ekrem İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşım:

Bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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