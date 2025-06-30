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Savcılık Soruşturma Başlatmıştı: Leman Dergisi’nden İlk Açıklama Geldi

Savcılık Soruşturma Başlatmıştı: Leman Dergisi’nden İlk Açıklama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 23:13

Leman Dergisi’nde yayınlanan bir karikatürde Hz. Muhammed’in çizildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı ve 4 kişi gözaltına alındı.

Leman Dergisi’nden yapılan açıklamada ise karikatürün Hz. Muhammed’i temsil etmediği, en çok kullanılan Müslüman ismi olduğu için kullanıldığı vurgulandı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi ile ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi ile ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.

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Leman Dergisi olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Leman Dergisi olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dünyada en çok konulan ve nüfus olarak en yüksek sayıda isim Muhammed, Mehmet, Mamadu hepsi peygamber efendimizin ismini yaşatmak için müslümanlar tarafından konulur.) ismidir. Şu an da Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişi var. 

Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup, dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz.

Zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım. Sizin tanıdığınız kaç Mehmet, Muhammed var. Türk askeri Mehmetçiktir. Peygamber ocağından gelir. Hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep verenleri provakatif olanları kınıyoruz.

Protesto eden iyi niyetli kardeşlerimizi bizi doğru biçimde anlamaya davet ediyoruz. 5 adet Filistin Özel Sayısı ve yüzlece Mavi Marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz. 

Yine provokasyonlara maruz kalıp incindiğini düşündüğümüz iyi niyetli okurlarımız için özür dileriz. Ülkemizin hassas günler geçirdiği bu dönemde adalet bakanlığı ve güvenlik sağlamakla yükümlü birimleri çıra peşinde olanlara karşı göreve davet ediyoruz.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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