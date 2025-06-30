Savcılık Soruşturma Başlatmıştı: Leman Dergisi’nden İlk Açıklama Geldi
Leman Dergisi’nde yayınlanan bir karikatürde Hz. Muhammed’in çizildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı ve 4 kişi gözaltına alındı.
Leman Dergisi’nden yapılan açıklamada ise karikatürün Hz. Muhammed’i temsil etmediği, en çok kullanılan Müslüman ismi olduğu için kullanıldığı vurgulandı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi ile ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.
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Leman Dergisi olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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