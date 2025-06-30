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İzmir’de Yangın Tehlikeli Boyutlara Ulaştı: Belediye Başkanından Yangın Çağrısı

İzmir’de Yangın Tehlikeli Boyutlara Ulaştı: Belediye Başkanından Yangın Çağrısı

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 22:31

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın ikinci gününde rüzgarın da etkisiyle yeniden yayıldı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin acil yardım çağrısında bulundu. 

Bölgede yaşayan vatandaşların yaklaşan alevler nedeniyle evlerini terk ettiği öğrenildi.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde dün başlayan orman yangını bugün de devam etti.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde dün başlayan orman yangını bugün de devam etti.

Akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını, ilçede bulunan yerleşim yerlerine ulaştı.

Seferihisar’ın Ürkmez bölgesinde yaşayan vatandaşların evlerini terk etmeye başladığı öğrenildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’den yardım çağrısı. 👇

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangından görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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